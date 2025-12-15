Простой тест большим пальцем может спасти жизнь: как проверить свое здоровье

Аневризма аорты – одно из самых опасных сердечно-сосудистых заболеваний, которое годами может не давать никаких симптомов. Во многих случаях первым проявлением становится внезапный разрыв сосуда. Это состояние с высокой смертностью. Однако ученые Йельского университета обратили внимание на неожиданно простой способ, способный выявить повышенный риск еще до появления критических осложнений.

Как выявить риск аневризмы аорты. Фото из открытых источников

Ученые предложили использовать тест большим пальцем, как элементарную проверку на риск аневризмы аорты, которую можно выполнить самостоятельно за несколько секунд.

Почему аневризма так опасна

Аорта – самая большая артерия в организме человека. Когда ее стенка ослабевает и расширяется, появляется аневризма. На ранних этапах она часто не вызывает боли или других четких симптомов. Именно поэтому заболевание нередко обнаруживают уже после разрыва, сопровождающегося массивным внутренним кровотечением.

По словам врачей, риск развития аневризмы возрастает с возрастом, а также при наличии определенных факторов.

К основным факторам риска развития аневризмы аорты относятся курение, артериальная гипертония, атеросклероз, наследственные или врожденные нарушения соединительной ткани, значительные физические нагрузки и семейная история аневризмы аорты.

Именно таким людям врачи советуют быть особенно внимательны к профилактическим обследованиям.

Симптомы аневризмы

Хотя аневризма часто протекает бессимптомно, однако некоторые признаки могут появляться:

— сильная боль в груди, животе или спине;

— одышка, кашель, хрипота;

— тошнота, рвота;

— резкое падение АД;

— кровохарканье;

— частые пневмонии;

— обморок.

Однако эти признаки не специфичны, что затрудняет раннюю диагностику.

Тест большим пальцем на проверку риска аневризмы аорты

Исследователи Йельского университета обратили внимание на связь между подвижностью суставов и состоянием соединительной ткани, в частности, сосудов. Для теста с большим пальцем необходимо:

— поднять руку и держать ладонь ровно

— согнуть большой палец и попытаться дотянуться им до противоположного края ладони

Тест большим пальцем на проверку риска аневризмы аорты

Если большой палец легко пересекает край ладони, тест на риск аневризмы аорты считается положительным. Ученые объясняют, что чрезмерная гибкость может свидетельствовать о слабости соединительной ткани, включая стенки аорты.

Метод испытали на 305 пациентах, проходивших операции на сердце, в частности по поводу аневризмы аорты. Как отметил доктор Джон А. Элефтериадес, один из авторов исследования, положительный результат теста часто коррелировал с повышенным риском развития аневризмы.

Результаты были опубликованы в американском журнале кардиологии. В то же время исследователи отмечают, что положительный тест не означает диагноз. По их словам, не каждый человек с положительным тестом имеет аневризму, заболевание может развиваться десятилетиями, а результат теста не является поводом для паники.

Он должен стать сигналом обратиться к врачу, особенно если есть другие факторы риска или семейная история заболевания. Медики рекомендуют использовать тест в качестве дополнительного элемента профилактического осмотра, а не как самостоятельный метод диагностики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о симптомах, которые никогда нельзя игнорировать.

Также "Комментарии" писали, что кардиохирург назвал самый полезный продукт для сердца зимой.