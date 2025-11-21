Про цю хворобу шкіри мало кому відомо: як вона значно руйнує життя

Ця шкірна недуга може виникнути несподівано і торкнутися тисяч людей. Часто її плутають із акне чи розацеа, але періоральний дерматит — це своєрідний "мікс трьох хвороб". Експертка Ніколь Грей поділилася своїм болючим досвідом і розповіла, що дійсно допомогло.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Daily Mail, периоральний дерматит (ПД) зазвичай неправильно діагностують через його схожість із іншими проблемами шкіри. Він найчастіше зустрічається у жінок віком від 20 до 45 років і починається з дрібних висипів навколо рота, носа та підборіддя.

На відміну від акне, ПД не залишає шрамів, але супроводжується характерним дискомфортом: шкіра пече, свербить і стягується, "немов по ній водять наждачним папером".

Багато лікарів спершу приймають це за звичайні прищики і призначають місцеві стероїдні креми, такі як гідрокортизон, що тільки погіршує ситуацію.

"Після курсу стероїдного крему моє обличчя виглядало, як підгоріла піца: тимчасове полегшення змінилося сильним загостренням", — згадує Ніколь Грей.

Експертка назвала основні тригери, що посилюють запалення. Найнебезпечніші:

Стероїдні креми (гідрокортизон).

Важкі та насичені зволожувальні засоби, бальзами, олії для обличчя, вазелін.

Ароматизовані косметичні продукти та агресивні ексфоліанти.

Стрес.

Після двох тижнів безрезультатного лікування стероїдами Грей звернулася до приватного дерматолога. Уже під час короткої консультації їй поставили точний діагноз: періоральний дерматит.

