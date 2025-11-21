За жодних умов не споживайте щодня ці фрукти та овочі: дієтологи вразили порадою

Більшість соковитих фруктів містять природні прості цукри – сахарозу, глюкозу та фруктозу. Надмірне їх споживання може негативно впливати на здоров’я, зокрема порушувати обмін речовин.

Фото: з відкритих джерел

Скільки овочів та фруктів потрібно їсти щодня? Дієтологи радять приблизно 400 г на добу. Цю норму визначили дослідники з Оксфордського університету. У їхньому дослідженні взяли участь 300 тисяч людей віком від 40 до 85 років, які щодня дотримувалися рекомендованої порції.

Згідно з результатами, опублікованими на сайті Британської Національної служби здоров’я (NHS), дорослі мають споживати щонайменше 5 порцій овочів та фруктів на день. Одна порція для дорослого становить 80 г, а для дітей – залежить від віку, маси тіла та активності.

Проте дієтологи виділяють низку фруктів, які не варто їсти щодня:

Банани

Цей фрукт смачний та поживний, але містить багато вуглеводів і калію. Часте споживання може спричинити набір зайвої ваги та проблеми із серцево-судинною системою. Надлишок корисних елементів може бути так само шкідливим, як і їх дефіцит.

Виноград

При помірному вживанні ягоди корисні для травлення, зору та зниження ризику онкології. Але велика кількість винограду може пошкоджувати зубну емаль через високий вміст кислот і призводити до набору зайвої ваги до 5 кг на місяць. Рекомендується після їжі ретельно полоскати рот або чистити зуби.

Грейпфрут

Багатий на вітамін С і низькокалорійний, грейпфрут корисний для схуднення, але надмірне споживання може погіршити стан шлунка, печінки та нирок. Дієтологи радять їсти його не частіше 2–3 разів на тиждень.

Лимон

Відмінний фрукт для схуднення: додаючи його у воду, люди легше споживають рідину. Але щоденне вживання лимона або лимонної води може руйнувати зубну емаль, тому після споживання потрібно полоскати рот.

Кавун

Дослідження польських вчених показали, що регулярне тривале вживання кавуна може викликати діарею, що загрожує зневодненням. Крім того, його обережно слід вживати людям з проблемами нирок або діабетом.

