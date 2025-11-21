Ни при каких условиях не потребляйте каждый день эти фрукты и овощи: диетологи поразили советом

Большинство сочных фруктов содержат естественные простые сахара – сахарозу, глюкозу и фруктозу. Чрезмерное их потребление может оказывать негативное влияние на здоровье, в частности нарушать обмен веществ.

Фото: из открытых источников

Сколько овощей и фруктов нужно есть каждый день? Диетологи советуют примерно 400 г/сут. Эту норму определили исследователи из Оксфордского университета. В их исследовании приняли участие 300 тысяч человек в возрасте от 40 до 85 лет, ежедневно соблюдавших рекомендованную порцию.

Согласно результатам, опубликованным на сайте Британской Национальной службы здоровья (NHS), взрослые должны потреблять по меньшей мере 5 порций овощей и фруктов в день. Одна порция для взрослого составляет 80 г, а для детей зависит от возраста, массы тела и активности.

Однако диетологи выделяют ряд фруктов, которые не следует есть каждый день:

Бананы

Этот фрукт вкусен и питателен, но содержит много углеводов и калия. Частое потребление может вызвать набор лишнего веса и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Избыток полезных элементов может быть столь же вредным, как и их дефицит.

Виноград

При умеренном употреблении ягоды полезны для пищеварения, зрения и снижения риска онкологии. Но большое количество винограда может повреждать зубную эмаль из-за высокого содержания кислот и приводить к набору лишнего веса до 5 кг в месяц. Рекомендуется после еды тщательно полоскать рот или чистить зубы.

Грейпфрут

Богат витамином С и низкокалорийный, грейпфрут полезен для похудения, но чрезмерное потребление может ухудшить состояние желудка, печени и почек. Диетологи советуют есть его не чаще 2-3 раз в неделю.

Лимон

Хороший фрукт для похудения: добавляя его в воду, люди легче потребляют жидкость. Но ежедневное употребление лимона или лимонной воды может разрушать зубную эмаль, поэтому после потребления нужно полоскать рот.

Арбуз

Исследования польских ученых показали, что регулярное длительное употребление арбуза может вызвать диарею, угрожающую обезвоживанием. Кроме того, его осторожно следует употреблять людям с проблемами почек или диабетом.

