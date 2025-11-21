Об этой болезни кожи мало кому известно: как она значительно разрушает жизнь.

Этот кожный недуг может возникнуть неожиданно и коснуться тысяч людей. Часто ее путают с акне или розацеа, но периоральный дерматит это своеобразный "микс трех болезней". Эксперт Николь Грей поделилась своим болезненным опытом и рассказала, что действительно помогло.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Daily Mail, периоральный дерматит (ПД) обычно неправильно диагностируют из-за его схожести с другими проблемами кожи. Он чаще всего встречается у женщин в возрасте от 20 до 45 лет и начинается с мелкой сыпи вокруг рта, носа и подбородка.

В отличие от акне, ПД не оставляет шрамов, но сопровождается характерным дискомфортом: кожа жжет, чешется и стягивается, "словно по ней водят наждачной бумагой".

Многие врачи сначала принимают это за обычные прыщики и назначают местные стероидные кремы, такие как гидрокортизон, только усугубляющий ситуацию.

"После курса стероидного крема мое лицо выглядело как подгоревшая пицца: временное облегчение сменилось сильным обострением", — вспоминает Николь Грей.

Экспертша назвала основные триггеры, усиливающие воспаление. Самые опасные:

Стероидные кремы (гидрокортизон).

Тяжелые и насыщенные увлажняющие средства, бальзамы, масла для лица, вазелин.

Ароматизированные косметические продукты и агрессивные эксфолианты.

Стресс.

После двух недель безрезультатного лечения стероидами Грэй обратилась к частному дерматологу. Уже в краткую консультацию ей поставили точный диагноз: периоральный дерматит.

