logo

BTC/USD

83142

ETH/USD

2724.15

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Об этой болезни кожи мало кому известно: как она значительно разрушает жизнь.
commentss НОВОСТИ Все новости

Об этой болезни кожи мало кому известно: как она значительно разрушает жизнь.

Хронический дерматит, часто ошибочно принимаемый за акне, разрушает жизнь и провоцирует кризис. Основная опасность – стероидные кремы

21 ноября 2025, 10:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Этот кожный недуг может возникнуть неожиданно и коснуться тысяч людей. Часто ее путают с акне или розацеа, но периоральный дерматит это своеобразный "микс трех болезней". Эксперт Николь Грей поделилась своим болезненным опытом и рассказала, что действительно помогло.  

Об этой болезни кожи мало кому известно: как она значительно разрушает жизнь.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Daily Mail, периоральный дерматит (ПД) обычно неправильно диагностируют из-за его схожести с другими проблемами кожи. Он чаще всего встречается у женщин в возрасте от 20 до 45 лет и начинается с мелкой сыпи вокруг рта, носа и подбородка.

В отличие от акне, ПД не оставляет шрамов, но сопровождается характерным дискомфортом: кожа жжет, чешется и стягивается, "словно по ней водят наждачной бумагой".

Многие врачи сначала принимают это за обычные прыщики и назначают местные стероидные кремы, такие как гидрокортизон, только усугубляющий ситуацию.

"После курса стероидного крема мое лицо выглядело как подгоревшая пицца: временное облегчение сменилось сильным обострением", — вспоминает Николь Грей.

Экспертша назвала основные триггеры, усиливающие воспаление. Самые опасные:

Стероидные кремы (гидрокортизон).

Тяжелые и насыщенные увлажняющие средства, бальзамы, масла для лица, вазелин.

Ароматизированные косметические продукты и агрессивные эксфолианты.

Стресс.

После двух недель безрезультатного лечения стероидами Грэй обратилась к частному дерматологу. Уже в краткую консультацию ей поставили точный диагноз: периоральный дерматит.

Как уже писали "Комментарии", большинство сочных фруктов содержат простые природные сахара – сахарозу, глюкозу и фруктозу. Чрезмерное их потребление может оказывать негативное влияние на здоровье, в частности нарушать обмен веществ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости