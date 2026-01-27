Про ці симптоми інсульту мало хто знає: ця правда шокує кожного

Інсульт виникає внаслідок гострого порушення кровопостачання мозку. Причиною такого стану може бути як розрив кровоносної судини, так і її закупорка тромбом, що призводить до відмирання ділянки мозкової тканини. Перед розвитком інсульту часто з’являються тривожні симптоми, які не можна ігнорувати.

Однією з найпомітніших ознак є асиметрія обличчя: людина не здатна усміхнутися рівно, оскільки один куток рота опускається. Також порушується координація рухів — з’являється слабкість у м’язах, через що стає складно одночасно підняти обидві руки. Мова втрачає чіткість, слова вимовляються нерозбірливо або зовсім не формуються. Поєднання цих симптомів є приводом для негайного виклику швидкої допомоги.

За словами професора Единбурзького університету Мартіна Денніса, існують і менш очевидні прояви, які часто залишаються без уваги. Серед них — раптове оніміння кистей, рук, ніг або частини обличчя. Фахівець зазначає, що насторожити має ситуація, коли німіють одночасно обличчя і рука або рука й нога, адже це може свідчити про ураження нервових шляхів.

Крім того, у передінсультному стані людина може раптово втратити здатність розуміти звернену до неї мову. Іноді спостерігається порушення пам’яті або дезорієнтація. Такі прояви пов’язані з афазією чи дисфазією — станами, за яких люди плутають слова, не можуть говорити, читати або писати, а також не розуміють сказаного іншими.

До маловідомих симптомів належить і різке погіршення зору на одне чи обидва ока через порушення кровообігу. Часто це супроводжується сильним запамороченням, двоїнням в очах, загальною слабкістю та онімінням кінцівок. Медики також застерігають щодо інтенсивного головного болю, який може сигналізувати про крововилив у мозок. Без своєчасної допомоги такий стан може призвести до тяжкої інвалідності.

Як вже писали "Коментарі", багато наукових робіт підкреслюють, що після інсульту значно зростає ризик погіршення когнітивних здібностей, а у деяких пацієнтів навіть може розвинутися деменція. Нове дослідження вказує, що зміни у когнітивній функції можуть проявлятися за багато років до першого інсульту, тобто ще до виникнення гострого епізоду.