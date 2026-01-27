Об этих симптомах инсульта мало кто знает: эта правда шокирует каждого

Инсульт возникает вследствие острого нарушения кровоснабжения мозга. Причиной такого состояния может быть как разрыв кровеносного сосуда, так и закупорка тромбом, что приводит к отмиранию участка мозговой ткани. Перед развитием инсульта часто возникают тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать.

Фото: из открытых источников

Одним из самых заметных признаков является асимметрия лица: человек не способен улыбнуться ровно, поскольку один угол рта опускается. Также нарушается координация движений – появляется слабость в мышцах, из-за чего становится сложно одновременно поднять обе руки. Язык теряет четкость, слова произносятся неразборчиво или совсем не формируются. Сочетание этих симптомов является поводом для немедленного вызова скорой помощи.

По словам профессора Эдинбургского университета Мартина Денниса, существуют и менее очевидные проявления, часто остающиеся без внимания. Среди них – внезапное онемение кистей, рук, ног или части лица. Специалист отмечает, что насторожить может ситуация, когда немеют одновременно лицо и рука или рука и нога, ведь это может свидетельствовать о поражении нервных путей.

Кроме того, в предынсультном состоянии человек может внезапно потерять способность понимать обращенный к нему язык. Иногда наблюдается нарушение памяти или дезориентация. Такие проявления связаны с афазией или дисфазией — состояниями, при которых люди путают слова, не могут говорить, читать или писать, а также не понимают сказанного другими.

К малоизвестным симптомам относится и резкое ухудшение зрения на один или оба глаза из-за нарушения кровообращения. Часто это сопровождается сильным головокружением, двоением в глазах, общей слабостью и онемением конечностей. Медики также предостерегают относительно интенсивной головной боли, которая может сигнализировать о кровоизлиянии в мозг. Без своевременной помощи такое состояние может привести к тяжелой инвалидности.

Как уже писали "Комментарии", многие научные работы подчеркивают, что после инсульта значительно возрастает риск ухудшения когнитивных способностей, а у некоторых пациентов даже может развиться деменция. Новое исследование показывает, что изменения в когнитивной функции могут проявляться за многие годы до первого инсульта, то есть еще до возникновения острого эпизода.