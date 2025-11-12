Про артрит можна забути, не вживаючи ліків: лікар здивував простою порадою

Мільйони людей щодня відчувають дискомфорт і запалення через артрит, особливо взимку, коли симптоми стають інтенсивнішими. Фахівці охорони здоров’я пропонують просту зміну на кухні, яка може полегшити стан пацієнтів.

За даними The Mirror, холодні місяці посилюють біль та скутість у суглобах, оскільки низькі температури знижують кровообіг і провокують м’язові спазми. Хоча повного лікування артриту немає, існують способи полегшити біль і зменшити запалення.

Лікар Саїд Надім Аббас, спеціаліст із лікування суглобів стовбуровими клітинами, радить просто замінити звичайну олію на оливкову. Олеокантал, природна речовина в оливковій олії, діє на ті ж ферментні шляхи, що й деякі популярні знеболювальні, допомагаючи зменшити запальні процеси. Він підкреслює, що олія не є ліками і не замінює основне лікування.

Експерти з Фонду артриту підтверджують: оливкова олія першого віджиму містить корисні жири та олеокантал, що працює як природний протизапальний засіб. Рекомендована доза — 2–3 столові ложки на день для підтримки протизапальної дії.

Дослідження, опубліковане у журналі Nutrients у 2017 році, також показало користь оливкової олії для людей з остеоартритом. Вчені дійшли висновку, що її антиоксидантні та протизапальні властивості можуть допомогти захистити хрящі від пошкоджень.

