logo_ukra

BTC/USD

104094

ETH/USD

3468.81

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Про артрит можна забути, не вживаючи ліків: лікар здивував простою порадою
commentss НОВИНИ Всі новини

Про артрит можна забути, не вживаючи ліків: лікар здивував простою порадою

Лікар пояснив, як заміна звичайної олії на оливкову зменшує біль при артриті завдяки олеоканталу, який діє як природний протизапальний засіб

12 листопада 2025, 10:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Мільйони людей щодня відчувають дискомфорт і запалення через артрит, особливо взимку, коли симптоми стають інтенсивнішими. Фахівці охорони здоров’я пропонують просту зміну на кухні, яка може полегшити стан пацієнтів.

Про артрит можна забути, не вживаючи ліків: лікар здивував простою порадою

Фото: з відкритих джерел

За даними The Mirror, холодні місяці посилюють біль та скутість у суглобах, оскільки низькі температури знижують кровообіг і провокують м’язові спазми. Хоча повного лікування артриту немає, існують способи полегшити біль і зменшити запалення.

Лікар Саїд Надім Аббас, спеціаліст із лікування суглобів стовбуровими клітинами, радить просто замінити звичайну олію на оливкову. Олеокантал, природна речовина в оливковій олії, діє на ті ж ферментні шляхи, що й деякі популярні знеболювальні, допомагаючи зменшити запальні процеси. Він підкреслює, що олія не є ліками і не замінює основне лікування.

Експерти з Фонду артриту підтверджують: оливкова олія першого віджиму містить корисні жири та олеокантал, що працює як природний протизапальний засіб. Рекомендована доза — 2–3 столові ложки на день для підтримки протизапальної дії.

Дослідження, опубліковане у журналі Nutrients у 2017 році, також показало користь оливкової олії для людей з остеоартритом. Вчені дійшли висновку, що її антиоксидантні та протизапальні властивості можуть допомогти захистити хрящі від пошкоджень.

Як вже писали "Коментарі", під час епідемій більшість людей намагається максимально дбати про своє здоров’я, зміцнити імунітет і вжити всіх можливих профілактичних заходів. Найчастіше ми покладаємося на народні методи та популярні продукти, яким приписують цілющі властивості. Проте далеко не все, що вважається “корисним”, насправді допомагає організму впоратися із застудою чи вірусом.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини