Популярні продукти виявилися безсилі проти застуди: експерти шокували заявою

Під час епідемій більшість людей намагається максимально дбати про своє здоров’я, зміцнити імунітет і вжити всіх можливих профілактичних заходів. Найчастіше ми покладаємося на народні методи та популярні продукти, яким приписують цілющі властивості. Проте далеко не все, що вважається “корисним”, насправді допомагає організму впоратися із застудою чи вірусом.

Часник

Традиційно вважається, що часник — потужний засіб проти застуди. Його часто вживають для лікування нежитю, кашлю та грипу. Але дослідження показують, що цей продукт не має вираженого лікувального ефекту. Єдине, де він може бути корисним, — це легка профілактика завдяки своїм природним антисептичним властивостям. Натомість куди сильнішими протизапальними ефектами володіють червона цибуля, журавлина, чорниця, зелений чай, червоні яблука, капуста калі та броколі. Ці продукти справді допомагають підтримувати імунну систему на належному рівні.

Прянощі та спеції

Багато хто вважає, що спеції допомагають при застуді — додають у їжу карі, чорний перець чи мускатний горіх. Насправді такі інгредієнти можуть лише подразнювати слизову оболонку горла, погіршуючи стан. Якщо болить горло, краще звернутися до більш м’яких засобів — наприклад, імбирного чаю з медом і лимоном, який справді пом’якшує запалення та зігріває організм.

Апельсини та цитрусові

Більшість людей переконані, що цитрусові — обов’язкові при застуді. Але сучасні дослідження свідчать, що апельсиновий сік не прискорює одужання, а вживання свіжих цитрусових під час болю в горлі може навіть нашкодити — через кислоту вони подразнюють слизову. Тож їх варто сприймати лише як загальний профілактичний засіб, але не як ліки.

Алкогольні напої

Поширений міф — що алкоголь допомагає “прогріти” організм і побороти застуду. Насправді все навпаки: спиртне пригнічує імунітет, зневоднює тіло та може спровокувати ускладнення, особливо при інфекційних хворобах чи пневмонії. Під час хвороби алкоголь варто повністю виключити.

