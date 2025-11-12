Популярные продукты оказались бессильны против простуды: эксперты шокировали заявлением

Во время эпидемий большинство людей пытаются максимально заботиться о своем здоровье, укрепить иммунитет и принять все возможные профилактические меры. Чаще мы полагаемся на народные методы и популярные продукты, которым приписывают целебные свойства. Однако далеко не все, что считается "полезным", действительно помогает организму справиться с простудой или вирусом.

Чеснок

Традиционно считается, что чеснок – мощное средство против простуды. Его часто используют для лечения насморка, кашля и гриппа. Но исследования показывают, что этот продукт не оказывает выраженного лечебного эффекта. Единственное, где он может быть полезен, это легкая профилактика благодаря своим природным антисептическим свойствам. Куда более сильными противовоспалительными эффектами обладают красный лук, клюква, черника, зеленый чай, красные яблоки, капуста кали и брокколи. Эти продукты действительно помогают поддерживать иммунную систему на должном уровне.

Пряности и специи

Многие считают, что специи помогают при простуде – добавляют в пищу карри, черный перец или мускатный орех. На самом деле такие ингредиенты могут лишь раздражать слизистую горла, ухудшая состояние. Если болит горло, лучше обратиться к более мягким средствам, например, имбирному чаю с медом и лимоном, который действительно смягчает воспаление и согревает организм.

Апельсины и цитрусовые

Большинство людей убеждены, что цитрусовые обязательны при простуде. Но современные исследования свидетельствуют, что апельсиновый сок не ускоряет выздоровление, а употребление свежих цитрусовых во время боли в горле может даже навредить – из-за кислоты они раздражают слизистую. Так что их следует воспринимать только как общее профилактическое средство, но не как лекарство.

Алкогольные напитки

Распространенный миф – что алкоголь помогает "прогреть" организм и побороть простуду. На самом деле, все наоборот: спиртное угнетает иммунитет, обезвоживает тело и может спровоцировать осложнения, особенно при инфекционных болезнях или пневмонии. Во время болезни алкоголь следует полностью исключить.

