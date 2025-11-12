Об артрите можно забыть, не употребляя лекарства: врач удивил простым советом

Миллионы людей ежедневно испытывают дискомфорт и воспаление из-за артрита, особенно зимой, когда симптомы становятся интенсивнее. Специалисты здравоохранения предлагают простое изменение на кухне, которое может облегчить состояние пациентов.

Фото: из открытых источников

По данным The Mirror, холодные месяцы усиливают боль и скованность в суставах, поскольку низкие температуры снижают кровообращение и провоцируют мышечные спазмы. Хотя полного лечения артрита нет, существуют способы облегчить боль и снизить воспаление.

Врач Саид Надим Аббас, специалист по лечению суставов стволовыми клетками, советует просто заменить обычное масло оливковым. Олеокантал, природное вещество в оливковом масле, действует на те же ферментные пути, что и некоторые популярные обезболивающие, помогая уменьшить воспалительные процессы. Он подчеркивает, что масло не лекарство и не заменяет основное лечение.

Эксперты из Фонда артрита подтверждают: оливковое масло первого отжима содержит полезные жиры и олеокантал, работающий как естественное противовоспалительное средство. Рекомендованная доза — 2–3 столовых ложки в день для поддержания противовоспалительного действия.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients в 2017 году, также показало пользу оливкового масла для людей с остеоартритом. Ученые пришли к выводу, что антиоксидантные и противовоспалительные свойства могут помочь защитить хрящи от повреждений.

Как уже писали "Комментарии", во время эпидемий большинство людей пытаются максимально заботиться о своем здоровье, укрепить иммунитет и принять все возможные профилактические меры. Чаще мы полагаемся на народные методы и популярные продукты, которым приписывают целебные свойства. Однако далеко не все, что считается "полезным", действительно помогает организму справиться с простудой или вирусом.