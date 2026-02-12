Щосезону в Україні фіксують спалахи грипу типів А і В. Саме ці віруси викликають більшість випадків сезонного грипу, який може протікати як у легкій формі, так і з серйозними ускладненнями — особливо у дітей, вагітних, людей старшого віку та тих, хто має хронічні захворювання.

Поширений грип А і В: які його симптоми та як надати першу допомогу

Розповідаємо, як розпізнати грип А і В та що робити при перших симптомах.

Чим відрізняється грип А від грипу В

Грип А — більш агресивний і заразний. Саме він частіше спричиняє епідемії. Вірус швидко мутує, тому щороку циркулюють нові штами.

Грип В — зазвичай протікає дещо легше, але також може викликати ускладнення, особливо в дітей. Він мутує повільніше і зазвичай поширюється в межах однієї країни чи регіону.

За симптомами відрізнити грип А від В без лабораторного тесту практично неможливо.

Основні симптоми грипу

Грип відрізняється від звичайної застуди раптовим початком і вираженою інтоксикацією.

Найпоширеніші симптоми:

різке підвищення температури до 38–40 °C

сильний головний біль

ломота в м’язах і суглобах

біль в очах

виражена слабкість

сухий кашель

біль у горлі

іноді — нежить

У дітей можуть спостерігатися:

нудота або блювання

діарея

млявість або, навпаки, збудженість

Якщо температура тримається більше трьох днів, з’являється задишка, біль у грудях або сильна слабкість — потрібно терміново звернутися до лікаря.

Можливі ускладнення

Без належного лікування грип може призвести до:

пневмонії

бронхіту

отиту

загострення хронічних хвороб

ураження серця

Особливо уважними слід бути батькам маленьких дітей і людям із серцево-судинними чи легеневими захворюваннями.

Перша допомога при грипі

При перших симптомах важливо:

1. Дотримуватися постільного режиму

Організму потрібен відпочинок для боротьби з вірусом.

2. Пити багато рідини

Тепла вода, чай, компоти, морси допомагають зменшити інтоксикацію та запобігають зневодненню.

3. Знижувати температуру при необхідності

Жарознижувальні засоби (парацетамол або ібупрофен) застосовують, якщо температура перевищує 38–38,5 °C або погано переноситься.

Дітям категорично не можна давати аспірин.

4. Провітрювати приміщення

Свіже повітря зменшує концентрацію вірусів і полегшує дихання.

5. Звернутися до лікаря

Особливо якщо йдеться про дитину, вагітну жінку або людину з групи ризику. У перші 48 годин лікар може призначити противірусні препарати, які зменшують ризик ускладнень.

Чого не можна робити

Приймати антибіотики без призначення лікаря (вони не діють на віруси).

Переносити грип "на ногах".

Займатися самолікуванням при погіршенні стану.

Профілактика

Найефективніший спосіб захисту — щорічна вакцинація. Також важливо:

мити руки

уникати тісного контакту з хворими

користуватися маскою в період спалахів

зміцнювати імунітет повноцінним харчуванням і сном

Грип — не просто "сезонна застуда". При правильному догляді він минає за 7–10 днів, але ігнорування симптомів може коштувати здоров’я. Тому при перших ознаках хвороби краще залишитися вдома та дати організму можливість відновитися.

