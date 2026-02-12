Каждый сезон в Украине фиксируют вспышки гриппа типов А и В. Именно эти вирусы вызывают большинство случаев сезонного гриппа, который может протекать как в легкой форме, так и с серьезными осложнениями — особенно у детей, беременных, людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания.

Распространенный грипп А и В: каковы его симптомы и как оказать первую помощь

Рассказываем, как распознать грипп А и В и что делать при первых симптомах.

Чем отличается грипп А от гриппа В

Грипп А – более агрессивен и заразен. Именно он чаще вызывает эпидемию. Вирус быстро мутирует, поэтому каждый год циркулируют новые штаммы.

Грипп В обычно протекает несколько легче, но также может вызвать осложнения, особенно у детей. Он мутирует медленнее и обычно распространяется внутри одной страны или региона.

По симптомам отличить грипп от В без лабораторного теста практически невозможно.

Основные симптомы гриппа

Грипп отличается от обычной простуды внезапным началом и выраженной интоксикацией.

Самые распространенные симптомы:

резкое повышение температуры до 38–40 °C

сильная головная боль

ломота в мышцах и суставах

боль в глазах

выраженная слабость

сухой кашель

боль в горле

иногда — насморк

У детей могут наблюдаться:

тошнота или рвота

диарея

вялость или, напротив, возбужденность

Если температура держится более трех дней, появляется одышка, боль в груди или сильная слабость – нужно срочно обратиться к врачу.

Возможные осложнения

Без надлежащего лечения грипп может привести к:

пневмонии

бронхита

отита

обострение хронических болезней

поражение сердца

Особенно внимательными следует быть родителям маленьких детей и людям с сердечно-сосудистыми или легочными заболеваниями.

Первая помощь при гриппе

При первых симптомах важно:

1. Соблюдать постельный режим

Организму нужен отдых для борьбы с вирусом.

2. Пить много жидкости

Теплая вода, чай, компоты, морсы помогают уменьшить интоксикацию и предотвращают обезвоживание.

3. Снижать температуру при необходимости

Жаропонижающие средства (парацетамол или ибупрофен) применяют, если температура превышает 38–38,5 °C или плохо переносится.

Детям категорически нельзя давать аспирин.

4. Проветривать помещение

Свежий воздух уменьшает концентрацию вирусов и облегчает дыхание.

5. Обратиться к врачу

Особенно если речь идет о ребенке, беременной женщине или человеке из группы риска. В первые 48 часов врач может назначить противовирусные препараты, уменьшающие риск осложнений.

Чего нельзя делать

Принимать антибиотики без назначения врача (они не действуют на вирусы).

Переносить грипп "на ногах".

Заниматься самолечением при ухудшении состояния.

Профилактика

Самый эффективный способ защиты – ежегодная вакцинация. Также важно:

мыть руки

избегать тесного контакта с больными

пользоваться маской в период вспышек

укреплять иммунитет полноценным питанием и сном

Грипп – не просто "сезонная простуда". При правильном уходе он проходит через 7–10 дней, но игнорирование симптомов может стоить здоровья. Поэтому при первых признаках заболевания лучше остаться дома и дать организму возможность восстановиться.

