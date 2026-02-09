Рак та інші хвороби відступлять завдяки цьому овочу: сенсаційне відкриття медиків

Броколі вже давно відома як один із найкорисніших овочів завдяки великій кількості поживних речовин. Вона багата на вітаміни С і К, фолієву кислоту, кальцій та клітковину, що робить її незамінним продуктом для підтримки здоров’я. Портал EatingWell зазначає, що регулярне включення броколі у раціон позитивно впливає на різні системи організму та загальне самопочуття.

Фото: з відкритих джерел

По-перше, броколі може допомогти знизити ризик розвитку раку. При подрібненні чи пережовуванні овоч виділяє сульфорафан – фітохімічну сполуку, яка активує шляхи детоксикації, сприяє виведенню канцерогенів і може пригнічувати ріст ракових клітин. Це особливо важливо для профілактики таких видів раку, як молочної залози, простати, шкіри, товстої кишки та сечового міхура.

По-друге, броколі сприяє здоров’ю серця. Клітковина, антиоксиданти та протизапальні сполуки у складі овоча допомагають регулювати рівень холестерину, підтримувати нормальний тиск і зменшувати ризик атеросклерозу. Вітамін К, що міститься в броколі, відіграє ключову роль у підтримці здоров’я артерій.

Третя перевага – підтримка імунної системи. Одна склянка нарізаної броколі містить близько 90% денної норми вітаміну С, а сульфорафан активує антиоксидантні ферменти та зменшує запальні молекули, допомагаючи боротися з інфекціями.

Броколі також корисна для кісток. Півсклянки вареної броколі забезпечують понад 90% добової норми вітаміну К, який необхідний для мінералізації кісток. Крім того, овоч містить кальцій, що додатково зміцнює скелет.

Клітковина у броколі підтримує здоров’я кишечника, живлячи корисну мікрофлору і зберігаючи слизову оболонку. Овоч сприяє балансу кишкових бактерій, що важливо для травлення та загальної імунної функції.

Броколі також покращує стан шкіри. Антиоксиданти, такі як лютеїн, кемпферол, кверцетин і сульфорафан, допомагають захищати шкіру від шкідливого ультрафіолетового випромінювання та уповільнюють процеси старіння.

Нарешті, регулярне вживання броколі зменшує запальні процеси в організмі. Протизапальні сполуки овоча знижують рівень цитокінів, білків, що стимулюють запалення, і таким чином допомагають зменшити ризик хронічних захворювань.

Додавши броколі до свого раціону, ви отримуєте комплексну підтримку організму: від серця і кісток до імунітету та шкіри.

