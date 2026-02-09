Достатньо всього 50 грамів: названо продукт, який ідеально впливає на роботу мозку

Ті, хто довгі роки обмежував себе у жирних молочних продуктах через побоювання холестерину та зайвої ваги, тепер можуть насолоджуватися сиром, маслом і вершками без страху за здоров’я мозку. Дослідники з Лундського університету у Швеції виявили, що регулярне споживання жирного сиру та вершків значно знижує ймовірність когнітивних порушень у літньому віці.

Фото: з відкритих джерел

Результати 25-річного дослідження, яке охопило понад 27 тисяч людей, були опубліковані на офіційному сайті університету. Вчені зафіксували чітку закономірність: ті, хто щодня вживав приблизно 50 грамів сиру із жирністю понад 20%, мали на 13% менший ризик розвитку деменції порівняно з учасниками, які їли менше 15 грамів на день. Якщо перевести на порції, це відповідає приблизно п’яти стандартним шматочкам сиру, що може стати смачною профілактикою для здоров’я мозку.

Особливо цікаві результати щодо судинної деменції: серед любителів жирного сиру ризик розвитку цього захворювання знижувався на 29%. Позитивний ефект також відзначався щодо хвороби Альцгеймера, але лише у людей, які не мали специфічного генетичного ризику, пов’язаного з варіантом гена APOE e4.

Жирні вершки (30–40% жирності) також показали несподівано корисні властивості. Ті учасники, які щодня додавали до раціону 20 грамів вершків, демонстрували на 16% нижчий ризик розвитку когнітивних порушень у порівнянні з тими, хто виключив їх повністю.

Автор дослідження Емілі Сонестедт пояснює, що ферментовані молочні продукти, зокрема сир та йогурт, позитивно впливають на судини, що безпосередньо відображається на здоров’ї мозку. На відміну від знежирених аналогів, саме натуральні жирні молочні продукти демонструють захисний ефект, підтверджуючи сучасні шведські рекомендації щодо користі щоденного вживання продуктів природної жирності.

