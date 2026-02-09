Достаточно всего 50 граммов: назван продукт, идеально влияющий на работу мозга

Те, кто долгие годы ограничивал себя в жирных молочных продуктах из-за боязни холестерина и лишнего веса, теперь могут наслаждаться сыром, маслом и сливками без страха за здоровье мозга. Исследователи из Лундского университета в Швеции обнаружили, что регулярное потребление жирного сыра и сливок значительно снижает вероятность когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

Результаты 25-летнего исследования, охватившего более 27 тысяч человек, были опубликованы на официальном сайте университета. Ученые зафиксировали четкую закономерность: те, кто ежедневно употреблял примерно 50 граммов сыра с жирностью более 20%, имели на 13% меньший риск развития деменции по сравнению с участниками, которые ели менее 15 граммов в день. Если перевести на порции это соответствует примерно пяти стандартным кусочкам сыра, что может стать вкусной профилактикой для здоровья мозга.

Особенно интересны результаты сосудистой деменции: среди любителей жирного сыра риск развития этого заболевания снижался на 29%. Положительный эффект также отмечался в отношении болезни Альцгеймера, но только у людей, не имеющих специфического генетического риска, связанного с вариантом гена APOE e4.

Жирные сливки (30-40% жирности) также показали неожиданно полезные свойства. Те участники, которые каждый день добавляли в рацион 20 граммов сливок, демонстрировали на 16% более низкий риск развития когнитивных нарушений по сравнению с теми, кто исключил их полностью.

Автор исследования Эмили Сонестедт объясняет, что ферментированные молочные продукты, в частности творог и йогурт, положительно влияют на сосуды, непосредственно отражающиеся на здоровье мозга. В отличие от обезжиренных аналогов, именно натуральные жирные молочные продукты демонстрируют защитный эффект, подтверждая современные шведские рекомендации по поводу ежедневного употребления продуктов естественной жирности.

Как уже писали "Комментарии", здоровье сердца формируется не только из-за отказа от курения или сбалансированного питания. Решающую роль играют повседневные привычки, которые мы часто недооцениваем, сообщает The Mirror.