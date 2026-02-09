Рак и другие болезни отступят благодаря этому овощу: сенсационное открытие медиков

Брокколи уже давно известна как одно из самых полезных овощей благодаря большому количеству питательных веществ. Она богата витаминами С и К, фолиевой кислотой, кальцием и клетчаткой, что делает ее незаменимым продуктом для поддержания здоровья. Портал EatingWell отмечает, что регулярное включение брокколи в рацион оказывает положительное влияние на различные системы организма и общее самочувствие.

Фото: из открытых источников

Во-первых, брокколи может помочь снизить риск развития рака. При измельчении или пережевывании овощ выделяет сульфорафан – фитохимическое соединение, которое активирует пути детоксикации, способствует выведению канцерогенов и может подавлять рост раковых клеток. Это особенно важно для профилактики таких видов рака как молочной железы, простаты, кожи, толстой кишки и мочевого пузыря.

Во-вторых, брокколи способствует здоровью сердца. Клетчатка, антиоксиданты и противовоспалительные соединения в составе овоща помогают регулировать уровень холестерина, поддерживать нормальное давление и уменьшать риск атеросклероза. Содержащийся в броколе витамин К играет ключевую роль в поддержании здоровья артерий.

Третье преимущество – поддержка иммунной системы. Один стакан нарезанной брокколи содержит около 90% дневной нормы витамина С, а сульфорафан активирует антиоксидантные ферменты и уменьшает воспалительные молекулы, помогая бороться с инфекциями.

Брокколи также полезна для костей. Полстакана вареной брокколи обеспечивают более 90% суточной нормы витамина К, который необходим для минерализации костей. Кроме того, овощ содержит кальций, дополнительно укрепляющий скелет.

Клетчатка в брокколи поддерживает здоровье кишечника, питая полезную микрофлору и сохраняя слизистую. Овощ способствует балансу кишечных бактерий, что важно для пищеварения и общей иммунной функции.

Брокколи также улучшает состояние кожи. Антиоксиданты, такие как лютеин, кемпферол, кверцетин и сульфорафан, помогают защищать кожу от вредного ультрафиолетового излучения и замедляют процессы старения.

Наконец, регулярное употребление брокколи уменьшает воспалительные процессы в организме. Противовоспалительные соединения овоща снижают уровень цитокинов, стимулирующих воспаление белков, и таким образом помогают уменьшить риск хронических заболеваний.

Добавив брокколи в свой рацион, вы получаете комплексную поддержку организма: от сердца и костей до иммунитета и кожи.

Как уже писали "Комментарии", те, кто долгие годы ограничивал себя в жирных молочных продуктах из-за опасений холестерина и лишнего веса, теперь могут наслаждаться сыром, маслом и сливками без страха за здоровье мозга. Исследователи из Лундского университета в Швеции обнаружили, что регулярное потребление жирного сыра и сливок значительно снижает вероятность когнитивных нарушений в пожилом возрасте.