logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Попит на антидепресанти в Україні зріс на 72% за два роки – дослідження
commentss НОВИНИ Всі новини

Попит на антидепресанти в Україні зріс на 72% за два роки – дослідження

Українці більше купують ліки онлайн: середній чек зріс до 1700 грн, а попит на антидепресанти — до 72%

5 лютого 2026, 19:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Згідно з дослідженням аналітичної платформи Liki24, за останні два роки в Україні значно зріс попит на антидепресанти. Дані свідчать про загальне збільшення попиту на цю категорію ліків на 72% за період 2023-2025 років.

Попит на антидепресанти в Україні зріс на 72% за два роки – дослідження

Попит на антидепресанти в Україні зріс на 72% за два роки – дослідження

Зростання попиту спостерігалося щороку: у 2024-му він збільшився на 46% порівняно з 2023-м, а у 2025-му динаміка збереглася, додавши ще 25% приросту рік до року. Водночас, за даними інфографіки, попит на інші категорії препаратів, таких як ноотропні та заспокійливі, у 2025 році знизився порівняно з 2024 роком.

Попит на антидепресанти в Україні зріс на 72% за два роки – дослідження - фото 2

Крім зміни структури попиту, фахівці Liki24 відзначили збільшення фінансових витрат українців на онлайн-замовлення медикаментів. "Середній чек онлайн-замовлення ліків у 2025-му зріс до 1700 грн з 1200-1400 грн у 2024-му".

Ситуація в регіонах

Аналітика Liki24 також дозволила виокремити популярні категорії препаратів у найбільших містах України. Зокрема, у Києві та Львові найбільшим попитом користуються антидепресанти. В Одесі та східних регіонах, таких як Харків та Дніпро, домінуючою категорією є антибіотики. У Харкові також помітний підвищений попит на ноотропні препарати. Ці дані відображають регіональну специфіку споживання лікарських засобів.

                                                                                                  

Попит на антидепресанти в Україні зріс на 72% за два роки – дослідження - фото 2

Зазначимо, що ця інформація надана виключно в ознайомлювальних цілях і не є медичною консультацією. Завжди звертайтеся до фахівця з охорони здоров'я для діагностики та лікування.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як дізнатися, хто тобі потрібен: психолог, психіатр чи психотерапевт



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини