Попит на антидепресанти в Україні зріс на 72% за два роки – дослідження

Згідно з дослідженням аналітичної платформи Liki24, за останні два роки в Україні значно зріс попит на антидепресанти. Дані свідчать про загальне збільшення попиту на цю категорію ліків на 72% за період 2023-2025 років.

Зростання попиту спостерігалося щороку: у 2024-му він збільшився на 46% порівняно з 2023-м, а у 2025-му динаміка збереглася, додавши ще 25% приросту рік до року. Водночас, за даними інфографіки, попит на інші категорії препаратів, таких як ноотропні та заспокійливі, у 2025 році знизився порівняно з 2024 роком.

Крім зміни структури попиту, фахівці Liki24 відзначили збільшення фінансових витрат українців на онлайн-замовлення медикаментів. "Середній чек онлайн-замовлення ліків у 2025-му зріс до 1700 грн з 1200-1400 грн у 2024-му".

Ситуація в регіонах

Аналітика Liki24 також дозволила виокремити популярні категорії препаратів у найбільших містах України. Зокрема, у Києві та Львові найбільшим попитом користуються антидепресанти. В Одесі та східних регіонах, таких як Харків та Дніпро, домінуючою категорією є антибіотики. У Харкові також помітний підвищений попит на ноотропні препарати. Ці дані відображають регіональну специфіку споживання лікарських засобів.

Зазначимо, що ця інформація надана виключно в ознайомлювальних цілях і не є медичною консультацією. Завжди звертайтеся до фахівця з охорони здоров'я для діагностики та лікування.

