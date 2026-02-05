Согласно исследованию аналитической платформы Liki24, за последние два года в Украине значительно возрос спрос на антидепрессанты. Данные свидетельствуют об общем увеличении спроса на эту категорию лекарства на 72% за период 2023-2025 годов.

Спрос на антидепрессанты в Украине вырос на 72% за два года – исследование

Рост спроса наблюдался ежегодно: в 2024 он увеличился на 46% по сравнению с 2023, а в 2025 динамика сохранилась, прибавив еще 25% прироста год к году. По данным инфографики, спрос на другие категории препаратов, таких как ноотропные и успокаивающие, в 2025 году снизился по сравнению с 2024 годом.

Кроме изменения структуры спроса, специалисты Liki24 отметили увеличение финансовых затрат украинцев по онлайн-заказу медикаментов. "Средний чек онлайн-заказа лекарств в 2025-м вырос до 1700 грн с 1200-1400 грн в 2024-м".

Ситуация в регионах

Аналитика Liki24 также позволила выделить популярные категории препаратов в крупнейших городах Украины. В частности, в Киеве и Львове наибольшим спросом пользуются антидепрессанты. В Одессе и восточных регионах, таких как Харьков и Днепр, доминирующей категорией являются антибиотики. В Харькове также заметен повышенный спрос на ноотропные препараты. Эти данные отражают региональную специфику потребления лекарственных средств.

Отметим, что эта информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является медицинской консультацией. Всегда обращайтесь к специалисту по здравоохранению для диагностики и лечения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как узнать, кто тебе нужен: психолог, психиатр или психотерапевт