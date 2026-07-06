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Перша допомога при отруєнні: що категорично заборонено робити

Це заборонено робити при отруєнні

6 липня 2026, 21:14
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Кречмаровская Наталия

Перша допомога при отруєнні потребує швидких і правильних дій: головне — негайно викликати швидку або звернутися до токсикологічного центру, не намагаючись самостійно викликати блювання чи нейтралізувати отруту. Неправильні дії можуть значно погіршити стан постраждалого.

Перша допомога при отруєнні: що категорично заборонено робити

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Що таке отруєння

Отруєння виникає при потраплянні в організм токсичних речовин через ковтання, вдихання, контакт зі шкірою чи очима. Це можуть бути ліки у надмірній дозі, побутова хімія, гази, рослини або гриби. Симптоми різняться: від нудоти й блювання до судом, утрати свідомості чи проблем із диханням. Особливо небезпечні ситуації у дітей, які чутливі навіть до малих доз токсинів.

Дії при різних видах отруєння

При ковтанні токсину: видалити залишки речовини з рота, не давати їжу чи напої без рекомендації лікаря. У деяких випадках дозволено невелику кількість води, але лише після консультації з фахівцями.

При контакті зі шкірою: зняти забруднений одяг, промити уражену ділянку великою кількістю води протягом 15-20 хвилин.

При потраплянні в очі: промивати протягом 15-20 хвилин прохолодною водою, зняти контактні лінзи.

При вдиханні токсичних газів: винести людину на свіже повітря, забезпечити вентиляцію приміщення.

При втраті свідомості чи зупинці дихання: негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію та викликати швидку.

Що категорично заборонено робити

Не викликати блювання без вказівки лікаря. Це може призвести до повторного опіку стравоходу або потрапляння токсину в легені.

Не намагатися нейтралізувати отруту іншими речовинами. Хімічні реакції можуть створити ще небезпечніші сполуки.

Не давати молоко чи воду без консультації. У деяких випадках це прискорює всмоктування токсину.

Не ігнорувати симптоми навіть якщо вони здаються легкими. Деякі отрути діють із затримкою.

Не зволікати з викликом допомоги. Час є критичним фактором.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що категорично заборонено робити при сонячних опіках. 




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