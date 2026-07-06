Перша допомога при отруєнні: що категорично заборонено робити

Перша допомога при отруєнні потребує швидких і правильних дій: головне — негайно викликати швидку або звернутися до токсикологічного центру, не намагаючись самостійно викликати блювання чи нейтралізувати отруту. Неправильні дії можуть значно погіршити стан постраждалого.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Що таке отруєння

Отруєння виникає при потраплянні в організм токсичних речовин через ковтання, вдихання, контакт зі шкірою чи очима. Це можуть бути ліки у надмірній дозі, побутова хімія, гази, рослини або гриби. Симптоми різняться: від нудоти й блювання до судом, утрати свідомості чи проблем із диханням. Особливо небезпечні ситуації у дітей, які чутливі навіть до малих доз токсинів.

Дії при різних видах отруєння

При ковтанні токсину: видалити залишки речовини з рота, не давати їжу чи напої без рекомендації лікаря. У деяких випадках дозволено невелику кількість води, але лише після консультації з фахівцями.

При контакті зі шкірою: зняти забруднений одяг, промити уражену ділянку великою кількістю води протягом 15-20 хвилин.

При потраплянні в очі: промивати протягом 15-20 хвилин прохолодною водою, зняти контактні лінзи.

При вдиханні токсичних газів: винести людину на свіже повітря, забезпечити вентиляцію приміщення.

При втраті свідомості чи зупинці дихання: негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію та викликати швидку.

Що категорично заборонено робити

Не викликати блювання без вказівки лікаря. Це може призвести до повторного опіку стравоходу або потрапляння токсину в легені.

Не намагатися нейтралізувати отруту іншими речовинами. Хімічні реакції можуть створити ще небезпечніші сполуки.

Не давати молоко чи воду без консультації. У деяких випадках це прискорює всмоктування токсину.

Не ігнорувати симптоми навіть якщо вони здаються легкими. Деякі отрути діють із затримкою.

Не зволікати з викликом допомоги. Час є критичним фактором.

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