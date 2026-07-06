logo

BTC/USD

63540

ETH/USD

1786.58

USD/UAH

44.56

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Первая помощь при отравлении: что категорически запрещено делать
commentss НОВОСТИ Все новости

Первая помощь при отравлении: что категорически запрещено делать

Это запрещено делать при отравлении

6 июля 2026, 21:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Первая помощь при отравлении требует быстрых и правильных действий: главное – немедленно вызвать скорую или обратиться в токсикологический центр, не пытаясь самостоятельно вызвать рвоту или нейтрализовать яд. Неправильные действия могут значительно ухудшить состояние пострадавшего.

Первая помощь при отравлении: что категорически запрещено делать

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Что такое отравление

Отравление возникает при попадании в организм токсических веществ из-за глотания, вдыхания, контакта с кожей или глазами. Это может быть лекарство в чрезмерной дозе, бытовая химия, газы, растения или грибы. Симптомы различаются: от тошноты и рвоты до судорог, потери сознания или проблем с дыханием. Особенно опасны ситуации у детей, которые чувствительны даже к малым дозам токсинов.

Действия при разных видах отравления

При проглатывании токсина: удалить остатки вещества изо рта, не давать пищу или напитки без рекомендации врача. В некоторых случаях разрешено небольшое количество воды, но только после консультации со специалистами.

При контакте с кожей снять загрязненную одежду, промыть пораженный участок большим количеством воды в течение 15-20 минут.

При попадании в глаза промывать в течение 15-20 минут прохладной водой, снять контактные линзы.

При вдыхании токсичных газов вынести человека на свежий воздух, обеспечить вентиляцию помещения.

При потере сознания или остановке дыхания: немедленно приступить к сердечно-легочной реанимации и вызвать скорую.

Что категорически запрещено делать

Не вызывать рвоту без указания врача. Это может привести к повторному ожогам пищевода или попаданию токсина в легкие.

Не пытайтесь нейтрализовать яд другими веществами. Химические реакции могут создать еще более опасные соединения.

Не давать молоко или воду без консультаций. В некоторых случаях это ускоряет всасывание токсина.

Не игнорировать симптомы, даже если они кажутся легкими. Некоторые яды действуют с задержкой.

Не медлить с вызовом помощи. Время является критическим фактором.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что категорически запрещено делать при солнечных ожогах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости