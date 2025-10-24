Одна проста зміна в раціоні здатна покласти край деменції: розкрито несподіване відкриття

Додавши до свого щоденного меню лише один простий продукт ви можете суттєво зменшити ризик розвитку деменції. Відомий гастроентеролог Саурабх Сеті поділився улюбленим перекусом, який, за результатами досліджень, має потужний захисний ефект для мозку та нервової системи, пише Daily Express. Лікар посилається на наукові дані, згідно з якими регулярне споживання горіхів допомагає підтримувати здоров’я мозку та запобігає віковим порушенням когнітивних функцій.

Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що лише 30 грамів несолоних горіхів на день можуть позитивно вплинути на роботу нервової системи та знизити ризик розвитку не лише деменції, а й інших небезпечних захворювань мозку.

За словами Сеті, секрет користі горіхів полягає у їхньому складі: вони містять багато антиоксидантів, клітковини, ненасичених жирних кислот, вітамінів групи B та E, а також мікроелементів, які покращують роботу мозку, серця й кишківника. Ці компоненти зменшують запальні процеси, сприяють нормальній роботі клітин і покращують передачу нервових імпульсів.

Окрім користі, горіхи допомагають урізноманітнити раціон. Невелика жменя, приблизно 200 калорій, є ідеальним варіантом корисного перекусу, який забезпечує енергією та тривалим відчуттям ситості. Водночас експерт наголошує: вживання горіхів буде ефективним лише як частина збалансованого харчування та здорового способу життя.

Британські лікарі додають, що людям із певними проблемами зі здоров’ям потрібно бути обережними. Якщо у вас є алергія на горіхи чи арахіс, їх потрібно уникати без рекомендації лікаря. Тим, хто має труднощі з ковтанням, варто подрібнювати продукт, щоб уникнути задухи. А людям зі схильністю до каменів у нирках краще обмежити споживання кеш’ю та бразильських горіхів, які містять багато оксалатів. Також при підвищеному тиску слід обирати несолоні варіанти, щоб не збільшувати споживання солі.

