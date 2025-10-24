Одно простое изменение в рационе способно положить конец деменции: раскрыто неожиданное открытие

Добавив к своему ежедневному меню только один простой продукт, вы можете существенно уменьшить риск развития деменции. Известный гастроэнтеролог Саурабх Сети поделился любимым перекусом, который, по результатам исследований, обладает мощным защитным эффектом для мозга и нервной системы, пишет Daily Express. Врач ссылается на научные данные, согласно которым регулярное потребление орехов помогает поддерживать здоровье мозга и предотвращает возрастные нарушения когнитивных функций.

Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что только 30 г несоленых орехов в день могут положительно повлиять на работу нервной системы и снизить риск развития не только деменции, но и других опасных заболеваний мозга.

По словам Сети, секрет пользы орехов состоит в их составе: они содержат много антиоксидантов, клетчатки, ненасыщенных жирных кислот, витаминов группы B и E, а также микроэлементов, улучшающих работу мозга, сердца и кишечника. Эти компоненты уменьшают воспалительные процессы, способствуют нормальной работе клеток и улучшают передачу нервных импульсов.

Кроме пользы, орехи помогают разнообразить рацион. Небольшая горсть, примерно 200 калорий, является идеальным вариантом полезного перекуса, обеспечивающего энергией и длительным ощущением сытости. В то же время эксперт отмечает: употребление орехов будет эффективным только как часть сбалансированного питания и здорового образа жизни.

Британские врачи добавляют, что людям с определенными проблемами со здоровьем нужно соблюдать осторожность. Если у вас есть аллергия на орехи или арахис, их следует избегать без рекомендации врача. Тем, кто испытывает трудности с проглатыванием, следует измельчать продукт, чтобы избежать удушья. А людям со склонностью к камням в почках лучше ограничить потребление кешью и бразильских орехов, содержащих много оксалатов. Также при повышенном давлении следует выбирать несоленые варианты, чтобы не увеличивать потребление соли.

Портал "Комментарии" уже писал, что миллионы людей по всему миру страдают бессонницей, но улучшить качество сна можно, изменив завтрак. Доктор сна Дебора Ли из Doctor Fox поделилась рекомендациями по питанию утром, которое поможет легче засыпать и бодро просыпаться. Об этом сообщает издание Express.