Новий прорив у лікуванні раку грудей: названо найменш небезпечні для серця ліки

Лікування раку молочної залози може бути не лише ефективним, а й безпечнішим для серця. Про це йдеться у новому дослідженні американських вчених, пише The Pharma Media.

Американські науковці провели систематичний огляд клінічних випробувань щодо лікування ERBB2-позитивного раку молочної залози — найагресивнішої форми захворювання, яка становить до 20% усіх випадків РМЗ.

Увагу зосередили на кардіотоксичності — небезпечному побічному ефекті, який може викликати серцеву недостатність у жінок, що проходять терапію таргетованими препаратами.

Хто переміг у рейтингу безпечності

Серед усіх вивчених схем найменш кардіотоксичним виявився трастузумаб емтансин. Він продемонстрував рекордно низький рівень зниження фракції викиду лівого шлуночка — усього 0,94%. Це в рази менше, ніж у інших популярних режимів, зокрема трастузумабу дерукстекану, комбінованої терапії трастузумабом і хімією, а також поєднання з пертузумабом, де показники варіювались від 4,2% до 5,52%.

Це особливо важливо для жінок, які вже проходили тривале лікування антрациклінами, відомими своєю токсичністю для серця.

Що це означає для пацієнток

Дослідження підкреслює, що трастузумаб емтансин може стати золотим стандартом для тих, хто потребує повторного або менш ризикованого курсу лікування. Препарат селективно атакує пухлинні клітини, доставляючи токсичні речовини без шкоди для серцевого м’яза.

Фахівці наголошують, що нові дані дають надію на безпечніше життя після діагнозу й відкривають шлях до персоналізованої терапії для жінок, у яких рак не піддається традиційному лікуванню.

