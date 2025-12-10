Новый прорыв в лечении рака груди: названы наименее опасные для сердца лекарства

Лечение рака молочной железы может быть не только эффективным, но и более безопасным для сердца . Об этом говорится в новом исследовании американских ученых, пишет The Pharma Media.

Сенсация в онкологии: нашли революционное лекарство от рака груди

Американские ученые провели систематический осмотр клинических испытаний по лечению ERBB2-положительного рака молочной железы — агрессивной формы заболевания, которая составляет до 20% всех случаев РМЖ.

Внимание сосредоточили на кардиотоксичности – опасном побочном эффекте, который может вызвать сердечную недостаточность у женщин, проходящих терапию таргетированными препаратами.

Кто победил в рейтинге безопасности

Среди всех изученных схем наименее кардиотоксическим оказался трастузумаб эмтансин . Он продемонстрировал рекордно низкий уровень снижения фракции выброса левого желудочка – всего 0,94% . Это в разы меньше, чем у других популярных режимов, в частности, трастузумаба дерукстекана, комбинированной терапии трастузумабом и химией, а также сочетания с пертузумабом, где показатели варьировались от 4,2% до 5,52% .

Это особенно важно для женщин, уже проходивших длительное лечение антрациклинами , известными своей токсичностью для сердца.

Что это значит для пациенток

Исследование подчеркивает, что трастузумаб эмтансин может стать золотым стандартом для нуждающихся в повторном или менее рискованном курсе лечения. Препарат селективно атакует опухолевые клетки , доставляя токсичные вещества без ущерба для сердечной мышцы.

Специалисты отмечают, что новые данные дают надежду на более безопасную жизнь после диагноза и открывают путь к персонализированной терапии для женщин, у которых рак не поддается традиционному лечению.

