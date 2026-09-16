Нирки подають тривожні сигнали: 4 зміни сечі, які не варто ігнорувати

Нирки щодня фільтрують кров, виводять із організму зайву рідину та продукти обміну. Коли їхня робота порушується, одним із помітних сигналів можуть стати зміни сечі. Однак далеко не кожна така зміна означає захворювання нирок – іноді причини цілком безпечні.

Зміна кольору сечі. Фото: із відкритих джерел

Постійно піниста сеча. Поодинокі бульбашки після сечовипускання не є приводом для паніки: піна може з'являтися через зневоднення, сильний струмінь або фізичні навантаження. Проте якщо сеча регулярно стає дуже пінистою, це може бути пов'язано з підвищеним вмістом білка — протеїнурією, яка є одним із можливих ранніх проявів ураження нирок.

Кров у сечі. Рожевий, червоний або коричневий відтінок може свідчити про домішки крові. Іноді її настільки мало, що виявити проблему можна лише за результатами аналізу. Причиною можуть бути не тільки захворювання нирок, а й інфекції сечовивідних шляхів, камені та інші порушення. Тому такий симптом потребує медичного обстеження.

Темна сеча кольору чаю або коли. Незвично темний коричневий відтінок іноді пов'язаний із кров'ю та може зустрічатися при певних захворюваннях нирок. Водночас сеча темнішає і через зневоднення, деякі медикаменти або проблеми з печінкою та жовчними шляхами.

Помітна зміна кількості сечі. Тривале зменшення її об'єму може виникати через порушення роботи нирок. Проте тимчасово менше сечі утворюється і після недостатнього вживання рідини чи сильної спеки. Часте сечовипускання також не означає, що нирки працюють краще: серед можливих причин — велика кількість рідини, певні ліки, інфекції або діабет.

Водночас хронічна хвороба нирок може роками майже не давати симптомів. Тому оцінювати їхню роботу лише за кольором, запахом чи кількістю сечі не можна. Для перевірки лікарі використовують аналізи крові та сечі: зокрема, за рівнем креатиніну розраховують eGFR, а дослідження сечі допомагає виявити білок, альбумін або кров.

Особливо уважними до свого здоров'я мають бути люди з підвищеним тиском або цукровим діабетом. Якщо кров у сечі з'явилася без очевидної причини, а сеча тривалий час залишається сильно пінистою або незвично темною, відкладати звернення до лікаря не варто.

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