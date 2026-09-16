Почки подают тревожные сигналы: 4 смены мочи, которые не следует игнорировать

Почки ежедневно отфильтровывают кровь, выводят из организма лишнюю жидкость и продукты обмена. Когда их работа нарушается, одним из броских сигналов могут стать изменения мочи. Однако далеко не каждое такое изменение означает заболевание почек – иногда причины вполне безопасны.

Изменение цвета мочи. Фото: из открытых источников

Постоянно пенистая моча. Одиночные пузырьки после мочеиспускания не являются поводом для паники: пена может появляться из-за обезвоживания, сильной струи или физических нагрузок. Однако, если моча регулярно становится очень пенистой, это может быть связано с повышенным содержанием белка — протеинурией, которая является одним из возможных ранних проявлений поражения почек.

Кровь в моче. Розовый, красный или коричневый оттенок может свидетельствовать о примесях крови. Иногда ее настолько мало, что выявить проблему можно только по результатам анализа. Причиной могут являться не только заболевания почек, но и инфекции мочевыводящих путей, камни и другие нарушения. Поэтому такой симптом нуждается в медицинском обследовании.

Темная моча цвета чая или колья. Необычно темный коричневый оттенок иногда связан с кровью и может встречаться при некоторых заболеваниях почек. В то же время моча темнеет и из-за обезвоживания, некоторые медикаменты или проблемы с печенью и желчными путями.

Заметно изменение количества мочи. Длительное уменьшение ее объема может возникать из-за нарушений работы почек. Однако временно меньше мочи образуется после недостаточного употребления жидкости или сильной жары. Частое мочеиспускание также не означает, что почки работают лучше: среди возможных причин – большое количество жидкости, лекарства, инфекции или диабет.

В то же время, хроническая болезнь почек может годами почти не давать симптомов. Поэтому оценивать их работу только по цвету, запаху или количеству мочи нельзя. Для проверки врачи используют анализ крови и мочи: в частности, по уровню креатинина рассчитывают eGFR, а исследование мочи помогает выявить белок, альбумин или кровь.

Особенно внимательны к своему здоровью должны быть люди с повышенным давлением или сахарным диабетом. Если кровь в моче появилась без очевидной причины, а моча долгое время остается сильно пенистой или необычно темной, откладывать обращение к врачу не следует.

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