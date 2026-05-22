Здоров'я серця стане відмінним: експерти назвали чотири кардинальних звички

Вечірні звички та щоденні ритуали перед сном мають суттєвий вплив на стан серцево-судинної системи та загальне здоров’я організму. Як зазначає видання EatingWell, саме поведінка у другій половині дня та ввечері може як підтримувати роботу серця, так і поступово її погіршувати.

Лікар Рамі С. Досс підкреслює, що порушений режим сну, звичка користуватися гаджетами пізно вночі, щільні пізні прийоми їжі та регулярне "нічне" життя здатні збивати природні біоритми. Це, у свою чергу, негативно впливає на артеріальний тиск, метаболізм, рівень глюкози в крові та навіть підсилює запальні процеси в організмі.

Фахівці Центрів з контролю та профілактики захворювань наголошують, що турбота про серце актуальна у будь-якому віці, і почати формувати здорові звички ніколи не пізно. За даними AHA Journals, серцево-судинні захворювання залишаються надзвичайно поширеними — майже половина дорослого населення має ті чи інші прояви патологій серця і судин, включно з гіпертонією, інсультом або ішемічною хворобою.

Водночас медики наголошують, що позитивні зміни не потребують складних зусиль — навіть невеликі щоденні корекції режиму можуть поступово покращити стан серця. Найважливіше — регулярність.

Кардіологи виділяють кілька простих вечірніх практик, які допомагають підтримувати здоров’я серця.

По-перше, рекомендується не відкладати вечерю на пізній час. Дослідження показують, що прийом їжі після 21:00 може підвищувати ризик серцево-судинних проблем, тоді як ранніша вечеря сприяє кращому метаболізму та стабільнішому рівню цукру в крові. Оптимально — завершувати прийом їжі за 2–3 години до сну та обирати легкі перекуси замість важких страв.

По-друге, корисною є коротка прогулянка після вечері. Навіть 10–15 хвилин повільної ходьби допомагають стабілізувати рівень глюкози, покращити кровообіг і сприяють м’якому переходу організму у стан відпочинку.

По-третє, фахівці радять додавати до вечірнього розпорядку дихальні вправи або елементи медитації. Такі практики знижують рівень стресу, уповільнюють серцебиття та допомагають організму розслабитися після напруженого дня.

І, нарешті, важливо дотримуватися стабільного часу сну. Регулярний режим засинання сприяє відновленню організму та може знижувати ризик серцевих ускладнень. Дослідження підтверджують, що нерегулярний сон підвищує навантаження на серцево-судинну систему.

