Чи варто додавати цукор до зеленого чаю: відповідь експертів точно здивує

Зелений чай традиційно вважають одним із найцінніших напоїв для здоров’я, і його популярність пояснюється не лише смаком, а й багатим складом. Його вживають для підтримки енергії, зміцнення імунної системи, уповільнення процесів старіння та навіть як допоміжний елемент у контролі ваги. Водночас питання додавання цукру до зеленого чаю вже багато років викликає суперечки: частина людей переконана, що підсолоджування повністю знижує його користь, інші ж не уявляють цей напій без солодкого смаку.

Фахівці з харчування пояснюють, що головна цінність зеленого чаю полягає у високому вмісті антиоксидантів, зокрема поліфенолів і катехінів. Саме ці речовини допомагають організму протидіяти оксидативному стресу, підтримують здоров’я серцево-судинної системи та позитивно впливають на роботу мозку. Крім того, зелений чай може м’яко стимулювати організм, підвищуючи концентрацію та працездатність без різких стрибків енергії, як це іноді буває після кави.

Щодо цукру експерти наголошують: він не робить зелений чай шкідливим, однак суттєво змінює його властивості. При регулярному додаванні цукру напій фактично перетворюється на калорійний продукт, що може впливати на вагу та рівень глюкози в крові. Також солодкі добавки приглушують природний смак і аромат чаю, через що втрачається його характерна легка гірчинка та свіжість.

Саме тому дієтологи радять поступово відмовлятися від цукру або зменшувати його кількість до мінімуму. Це дозволяє повніше відчути смаковий профіль напою та зберегти його корисні властивості.

Для тих, кому складно одразу перейти на несолодкий чай, існують більш корисні альтернативи. До зеленого чаю можна додавати лимон, листя м’яти або квіти жасмину — вони покращують смак і додають аромату без зайвих калорій. Популярним варіантом також є мед, але його рекомендують додавати лише у злегка охолоджений напій, щоб зберегти корисні властивості.

