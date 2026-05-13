Ці напої ідеально знижують ваш тиск: експерти здивували правдою

Щоденний раціон і вибір напоїв можуть помітно впливати на рівень артеріального тиску та стан серцево-судинної системи. Дієтологи наголошують, що певні натуральні напої здатні підтримувати здоров’я судин завдяки антиоксидантам, калію та біоактивним речовинам, які сприяють розслабленню судинної стінки та покращенню кровообігу. Водночас фахівці підкреслюють: жоден напій не може замінити медикаментозне лікування чи індивідуальні рекомендації лікаря, але може бути корисним елементом збалансованого способу життя.

Одним із найефективніших напоїв для підтримки нормального тиску називають гранатовий сік. Він багатий на калій та антиоксиданти, що сприяють утворенню оксиду азоту — сполуки, яка допомагає судинам розширюватися та покращує кровотік. Експерти радять вживати приблизно одну склянку на день. Його можна пити самостійно або додавати до смузі, йогуртів, каш чи навіть використовувати в кулінарії для соусів і маринадів.

Ще одним корисним варіантом є зелений чай. Він містить поліфеноли та антиоксиданти, які позитивно впливають на судинну систему і сприяють виробленню оксиду азоту. Регулярне вживання без цукру може підтримувати нормальний тиск і водночас слугувати м’якою альтернативою каві. Напій можна споживати як у гарячому, так і в охолодженому вигляді.

Серед природних засобів також виділяють чай із гібіскуса. Його часто згадують у наукових дослідженнях як напій, що допомагає знижувати артеріальний тиск. Завдяки антоціанам він сприяє розслабленню судин і покращенню кровообігу, а також може позитивно впливати на рівень холестерину. Для покращення смаку його іноді поєднують із корицею або цитрусовими, уникаючи додавання цукру.

Не менш корисним вважається буряковий сік, який містить природні нітрати. В організмі вони перетворюються на оксид азоту, що сприяє розширенню судин і нормалізації кровообігу. Також буряк є джерелом магнію, калію, вітаміну С та антиоксидантів. Часто його комбінують із морквою, яблуком чи імбиром для більш приємного смаку.

