Эти напитки идеально снижают ваше давление: эксперты удивили правдой.

Ежедневный рацион и выбор напитков могут заметно влиять на уровень АД и состояние сердечно-сосудистой системы. Диетологи отмечают, что определенные натуральные напитки способны поддерживать здоровье сосудов благодаря антиоксидантам, калию и биоактивным веществам, способствующим расслаблению сосудистой стенки и улучшению кровообращения. В то же время, специалисты подчеркивают: ни один напиток не может заменить медикаментозное лечение или индивидуальные рекомендации врача, но может быть полезным элементом сбалансированного образа жизни.

Фото: из открытых источников

Одним из самых эффективных напитков для поддержания нормального давления называют гранатовый сок. Он богат калием и антиоксидантами, способствующими образованию оксида азота — соединения, которое помогает сосудам расширяться и улучшает кровоток. Эксперты советуют употреблять примерно один стакан в день. Его можно пить самостоятельно или добавлять к полосе, йогуртам, кашам или даже использовать в кулинарии для соусов и маринадов.

Еще одним полезным вариантом является зеленый чай. Он содержит полифенолы и антиоксиданты, которые оказывают положительное влияние на сосудистую систему и способствуют выработке оксида азота. Регулярное употребление без сахара может поддерживать нормальное давление и одновременно служить мягкой альтернативой кофе. Напиток можно употреблять как в горячем, так и в охлажденном виде.

Среди природных средств также выделяют чай из гибискуса. Его часто упоминают в научных исследованиях как напиток, помогающий снижать АД. Благодаря антоцианам он способствует расслаблению сосудов и улучшению кровообращения, а также положительно влияет на уровень холестерина. Для улучшения вкуса его иногда сочетают с корицей или цитрусовыми, избегая добавления сахара.

Не менее полезным считается свекольный сок, содержащий природные нитраты. В организме они превращаются в оксид азота, что способствует расширению сосудов и нормализации кровообращения. Также свекла является источником магния, калия, витамина С и антиоксидантов. Часто его сочетают с морковью, яблоком или имбирем для более приятного вкуса.

"Комментарии" уже писали , что регулярное потребление кофе — как с кофеином, так и без него — способно заметно влиять на организм человека, в частности изменять состав микрофлоры кишечника и связанные с ним процессы.