Як вплине на організм відмова від кав на два тижні: експерти здивували правдою

Регулярне споживання кави — як з кофеїном, так і без нього — здатне помітно впливати на організм людини, зокрема змінювати склад мікрофлори кишківника та пов’язані з нею процеси. Про це йдеться у матеріалі видання earth.com.

У межах експерименту дослідники запропонували учасникам повністю відмовитися від кави на 14 днів, щоб простежити, як змінюються фізіологічні показники та мікробіом.

Одним із найпомітніших ефектів стало зниження артеріального тиску у людей, які регулярно вживали каву до початку дослідження. Після двотижневої паузи показники поступово нормалізувалися.

Також зафіксували суттєве падіння рівня кофеїну та його метаболітів в організмі. Разом із ними зменшилася концентрація гіпурової кислоти, яка є одним із продуктів обміну речовин, пов’язаних із кавовими сполуками, у зразках калу.

Дослідники помітили й зміни у складі кишкової мікрофлори: частина бактерій, які активно розмножувалися за регулярного вживання кави, зникла, тоді як інші мікроорганізми, які раніше пригнічувалися, навпаки почали відновлюватися.

Цікаво, що адаптаційний період супроводжувався тимчасовими змінами самопочуття. У перші дні без кави учасники частіше скаржилися на сонливість і легкий головний біль, однак згодом ці симптоми зменшувалися, а рівень енергії повертався до звичного стану.

Окрему увагу вчені приділили тому, яка кава є кориснішою. Найбільш сприятливим варіантом вважається чорна кава без добавок, адже молоко може знижувати засвоєння поліфенолів, а цукор і вершки перетворюють напій на висококалорійний десерт.

Серед сортів перевагу часто віддають арабіці через м’якший склад, хоча робуста при світлому обсмажуванні містить більше деяких корисних сполук. Щодо форми, мелена кава вважається безпечнішою за розчинну, яка може містити більше акриламіду. А фільтрований варіант краще впливає на серцево-судинну систему, оскільки зменшує рівень речовин, що можуть підвищувати холестерин.

