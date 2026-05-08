Как повлияет на организм отказ от кофе на две недели: эксперты удивили правдой

Регулярное потребление кофе – как с кофеином, так и без него – способно заметно влиять на организм человека, в частности изменять состав микрофлоры кишечника и связанные с ним процессы. Об этом говорится в материале earth.com.

В рамках эксперимента исследователи предложили участникам полностью отказаться от кофе на 14 дней, чтобы проследить, как изменяются физиологические показатели и микробиом.

Одним из наиболее заметных эффектов стало снижение артериального давления у людей, регулярно употреблявших кофе до начала исследования. После двухнедельной паузы показатели постепенно нормализовались.

Также зафиксировано существенное падение уровня кофеина и его метаболитов в организме. Вместе с ними уменьшилась концентрация гипуровой кислоты, которая является одним из продуктов обмена веществ, связанных с кофейными соединениями в образцах кала.

Исследователи заметили и изменения в составе кишечной микрофлоры: часть бактерий, активно размножавшихся при регулярном употреблении кофе, исчезла, тогда как другие микроорганизмы, ранее подавлявшиеся, наоборот начали восстанавливаться.

Интересно, что адаптационный период сопровождался временными переменами самочувствия. В первые дни без кофе участники чаще жаловались на сонливость и легкую головную боль, однако впоследствии эти симптомы уменьшались, а уровень энергии возвращался в привычное состояние.

Отдельное внимание ученые уделили тому, какой кофе полезнее. Наиболее благоприятным вариантом считается черный кофе без добавок, ведь молоко может снижать усвоение полифенолов, а сахар и сливки превращают напиток в высококалорийный десерт.

Среди сортов предпочтение часто отдают арабике через более мягкий состав, хотя робуста при светлом обжаривании содержит больше некоторых полезных соединений. Относительно формы, молотый кофе считается безопаснее растворимого, который может содержать больше акриламида. А фильтрованный вариант лучше влияет на сердечно-сосудистую систему, поскольку уменьшает уровень веществ, повышающих холестерин.

