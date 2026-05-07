Цей сніданок врятує ваше серце: вчені приголомшили відкриттям

Протягом багатьох років вівсянка вважалася еталоном здорового сніданку, але вже у 2026 році кардіологи та нутріціологи рекомендують переглянути ці уподобання. Нові наукові дослідження демонструють, що справжній вплив сніданку на здоров’я серця залежить не лише від калорійності, а й від стану кишкової мікробіоти.

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, публікація в журналі Nature Scientific Reports (жовтень 2025 року) показала, що харчування прямо впливає на рівень системного запалення в організмі, а отже — і на артеріальний тиск. Продукти, які підтримують корисні бактерії кишківника, допомагають стабілізувати судини і знижують ризик гіпертонії.

Дослідження, проведене на базі даних понад 21 тисячі людей, підтвердило тісний зв’язок між дієтичним індексом для мікробіоти кишківника (DI-GM) та ризиком підвищеного тиску. Виявилося, що "харчування для мікробіоти" допомагає зменшувати запальні фактори, що виробляються організмом, і це природним чином підтримує систолічний артеріальний тиск у нормі. Таким чином, вибір сніданку стає не просто звичним прийомом їжі, а реальною стратегією профілактики серцево-судинних захворювань.

Ідеальним сніданком 2026 року кардіологи називають поєднання грецького йогурту, свіжих ягід та волоських горіхів. Грецький йогурт без цукру є джерелом пробіотиків, які наповнюють кишківник корисними бактеріями, а також забезпечує тривале відчуття ситості і стабільний рівень глюкози в крові.

Ягоди, такі як чорниця, малина та полуниця, містять розчинну клітковину та поліфеноли — антиоксиданти, що зменшують запалення та служать "паливом" для бактерій. Волоські горіхи забезпечують організм омегою-3, яка підтримує еластичність артерій і допомагає знижувати тригліцериди.

Портал "Коментарі" вже писав, що банани вважаються поживним і зручним джерелом швидкої енергії, а також містять харчові волокна, які позитивно впливають на роботу кишківника. Водночас фахівці наголошують, що цей фрукт варто споживати помірно, особливо людям із певними проблемами зі здоров’ям.