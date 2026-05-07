Этот завтрак спасет ваше сердце: ученые ошеломили открытием

В течение многих лет овсянка считалась эталоном здорового завтрака, но уже в 2026 кардиологи и нутрициологи рекомендуют пересмотреть эти предпочтения. Новые научные исследования показывают, что влияние завтрака на здоровье сердца зависит не только от калорийности, но и от состояния кишечной микробиоты.

В частности, публикация в журнале Nature Scientific Reports (октябрь 2025 года) показала, что питание оказывает прямое влияние на уровень системного воспаления в организме, а следовательно — и на артериальное давление. Продукты, поддерживающие полезные бактерии кишечника, помогают стабилизировать сосуды и снижают риск гипертонии.

Исследование, проведенное на базе данных более 21 тысяч человек, подтвердило тесную связь между диетическим индексом для микробиоты кишечника (DI-GM) и риском повышенного давления. Оказалось, что "питание для микробиоты" помогает уменьшать воспалительные факторы, вырабатываемые организмом, и это естественным образом поддерживает систолическое АД в норме. Таким образом, выбор завтрака становится не просто обычным приемом пищи, а реальной стратегией профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Идеальным завтраком 2026 кардиологи называют сочетание греческого йогурта, свежих ягод и грецких орехов. Греческий йогурт без сахара является источником пробиотиков, наполняющих кишечник полезными бактериями, а также обеспечивает длительное чувство сытости и стабильный уровень глюкозы в крови.

Ягоды, такие как черника, малина и клубника, содержат растворимую клетчатку и полифенолы — антиоксиданты, уменьшающие воспаление и служащие топливом для бактерий. Грецкие орехи снабжают организм омегой-3, которая поддерживает эластичность артерий и помогает снижать триглицериды.

В то же время специалисты отмечают, что этот фрукт следует употреблять умеренно, особенно людям с определенными проблемами со здоровьем.