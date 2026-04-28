Улюблений фрукт може позбавити вас здоров'я: розкрито сенсаційну правду про причину

Банани вважаються поживним і зручним джерелом швидкої енергії, а також містять харчові волокна, які позитивно впливають на роботу кишківника. Водночас фахівці наголошують, що цей фрукт варто споживати помірно, особливо людям із певними проблемами зі здоров’ям. За даними verywell health, оптимальною нормою є приблизно 2–3 банани на день.

Надмірне вживання цього продукту може мати низку наслідків. Насамперед ідеться про високий вміст калію. Як пояснила дієтологиня Олександра Розенсток, один банан містить близько 400 мг цього мінералу. У здорових людей із нормальною роботою нирок така кількість не становить загрози, однак для них також рекомендується не перевищувати помірну норму споживання.

Інша ситуація у людей із порушеннями функції нирок. У них надлишок калію може накопичуватися в організмі, що підвищує ризик розвитку гіперкаліємії. Це стан, при якому рівень калію в крові стає надто високим і може викликати небезпечні симптоми, зокрема серцеві аритмії, м’язову слабкість і навіть параліч.

Ще один аспект — вплив на рівень цукру в крові. За словами експертів, людям із діабетом варто поєднувати банани з білками або жирами, щоб уникнути різких стрибків глюкози, адже фрукт містить природні цукри та швидкі вуглеводи.

Крім того, надмірна кількість бананів може викликати проблеми з травленням. Через високий вміст клітковини та належність до продуктів із FODMAP вони іноді провокують здуття, метеоризм або діарею. Особливо обережними мають бути люди з синдромом подразненого кишківника або ті, кому рекомендована низьковолокниста дієта.

Водночас у помірних кількостях банани залишаються корисним щоденним продуктом. Вони містять антиоксиданти, калій і клітковину, що підтримують серцево-судинну систему та травлення. Крім того, менш стиглі банани можуть виконувати роль пребіотика, сприяючи розвитку корисної мікрофлори завдяки резистентному крохмалю.

Портал "Коментарі" вже писав, що медичні фахівці склали перелік продуктів, які можуть спричиняти підвищення артеріального тиску в нічний час, тому людям із серцево-судинними захворюваннями радять обмежити або повністю виключити їх із вечірнього раціону.