Тиск підскочить за кілька секунд: ці продукти категорично не можна їсти на ніч

Медичні фахівці склали перелік продуктів, які можуть спричиняти підвищення артеріального тиску в нічний час, тому людям із серцево-судинними захворюваннями радять обмежити або повністю виключити їх із вечірнього раціону.

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, не рекомендується вживати перед сном продукти з високим вмістом солі та консервантів. До таких належать солона риба, особливо в олії, м’ясні консерви на кшталт тушкованки, готові супи та соуси промислового виробництва, а також консервовані овочі. Подібна їжа сприяє затримці рідини в організмі, що створює додаткове навантаження на судинну систему та може провокувати коливання тиску.

Окрему увагу лікарі звертають на солодкі напої. Газована вода з цукром, енергетики, солодкі кавові напої та різноманітні коктейлі викликають різкі зміни рівня глюкози в крові: спочатку відбувається її стрімке підвищення, а згодом — різкий спад. Такі коливання можуть супроводжуватися головним болем, слабкістю, втомою і в довгостроковій перспективі підвищують ризик розвитку гіпертонії.

Медики застерігають, що систематичне вживання подібних продуктів у вечірній час може призводити до нестабільності артеріального тиску, а в окремих випадках навіть провокувати гіпертонічні кризи. Надлишок солі, своєю чергою, сприяє появі набряків, погіршує функцію нирок і затримує зайву рідину в організмі.

Фахівці нагадують, що нормальним вважається артеріальний тиск приблизно на рівні 120/80 мм рт. ст., хоча індивідуальні показники можуть дещо відрізнятися залежно від стану здоров’я.

Також раніше зазначалося, що підтримання стабільного тиску нижче цього рівня суттєво знижує ризики серцевого нападу, інсульту та інших небезпечних ускладнень серцево-судинної системи.

