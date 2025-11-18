Несподівана небезпека: експерти вразили заявою про їжу, яка руйнує судини щодня

Щоденне харчування безпосередньо впливає на наше здоров’я. Неправильна їжа здатна не лише погіршувати фігуру, а й серйозно пошкоджувати органи, особливо серце та судини. Стан серцево-судинної системи визначає якість життя, тож важливо знати, які продукти варто обмежити або виключити.

Фото: з відкритих джерел

Цукор – один із головних ворогів серця. Надмірна кількість глюкози руйнує судини і підвищує ризик атеросклерозу. Краще замінити його натуральними продуктами: мед допомагає зміцнити серцевий м’яз і стінки судин; свіжі ягоди, такі як виноград, полуниця або черешня, містять клітковину, яка пом’якшує негативний вплив цукру; сухофрукти (курага, фініки, родзинки) очищають кров і знижують рівень холестерину; а гіркий шоколад завдяки епікатехіну покращує стан судин, нормалізує тиск і підвищує чутливість до інсуліну.

Алкоголь підвищує згортання крові, змушуючи серце працювати інтенсивніше, що збільшує тиск і частоту пульсу. Крім того, він погіршує обмін речовин і робить серцеву тканину менш еластичною, підвищуючи ризик інфаркту та атеросклерозу.

Сіль у надлишку спричиняє спазми серцевого м’яза і перевантажує міокард, підвищуючи ризик серцевих нападів.

Перероблені промислові продукти – ковбаси, сосиски, чипси, сухарі, випічка, цукерки – містять трансжири, консерванти та канцерогени, що руйнують судини. Також варто обмежити білий рис, макарони та картоплю, особливо у вигляді пюре, яке швидко підвищує рівень цукру. Альтернатива – картопля в мундирі або цільнозернові крупи.

Дотримуючись цих простих правил, можна підтримати серцево-судинну систему, зменшити ризик інфарктів і атеросклерозу, а також поліпшити загальний стан організму. Пам’ятайте: здоров’я серця починається з вашої тарілки.

