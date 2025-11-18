Цей суп зміцнює імунітет і захищає від інфекцій: дієтологи заінтригували порадою

У період підвищеної захворюваності, коли сезонні застуди та вірусні інфекції особливо активно поширюються, організму потрібна підтримка теплими, поживними та збалансованими стравами. Один із найпростіших і водночас найкорисніших варіантів — включити до меню суп, який не просто зігріває, а й забезпечує тіло важливими вітамінами, антиоксидантами та природними компонентами, що стимулюють імунну систему. Такий суп часто називають своєрідним "захисним щитом", адже він комплексно допомагає організму протистояти сезонним інфекціям.

Фото: з відкритих джерел

Найкорисніший суп, що посилює імунітет і підтримує організм у період застуд

Для приготування цього супу не потрібно купувати рідкісні чи дорогі продукти. Основу страви складають інгредієнти, давно відомі своїми лікувальними властивостями: часник, імбир, куркума, класичні овочі та легкий бульйон. Завдяки такому поєднанню суп виходить ароматним, поживним і корисним для щоденного вживання.

· Імбир — природний компонент, що має виражені антивірусні властивості. У його складі є гінгерол, який сприяє зменшенню запалення, зігріває та активізує роботу імунних клітин.

· Часник — один із найпотужніших природних засобів проти бактерій та вірусів. Під час подрібнення він утворює аліцин, що здатен допомагати організму швидше реагувати на інфекційні загрози.

· Куркума — натуральний імуномодулятор. Куркумін у її складі знімає запальні процеси, підтримує роботу мозку та допомагає організму відновлюватися.

· Овочі — джерело вітамінів, клітковини та антиоксидантів. Морква, цибуля та селера насичують страву важливими мікроелементами та надають їй насиченого смаку.

Як приготувати корисний суп

Вам знадобиться 1 літр легкого курячого або овочевого бульйону, морква, цибулина, стебла селери, кілька зубчиків часнику, чайна ложка тертого імбиру, пів ложки куркуми, сіль, перець, трішки лимону та улюблена зелень.

Спочатку доведіть бульйон до кипіння, наріжте овочі й варіть їх приблизно десять хвилин. Додайте імбир із куркумою, а подрібнений часник покладіть майже наприкінці — так збережуться його корисні властивості. Завершіть страчу невеликою кількістю лимонного соку та свіжою зеленню.

Користь від регулярного вживання

Такий суп допомагає зміцнити природний імунний захист, знижує ризик сезонних інфекцій, покращує травлення, підтримує енергетичний баланс та сприяє швидшому відновленню організму.

Раніше "Коментарі" писали, що вівсянка — це поживний і корисний сніданок, багатий на клітковину та мікронутрієнти. Однак користь страви залежить від того, що ви додаєте для смаку. Цукрові та надмірно солодкі добавки, включно із сиропами та сушеними фруктами, можуть зменшити користь вівсянки і підвищити ризик розвитку хронічних хвороб.