Ніколи не додавайте це до вівсянки: експерти здивували новим попередженням

Вівсянка — це поживний і корисний сніданок, багатий на клітковину та мікронутрієнти. Однак користь страви залежить від того, що ви додаєте для смаку. Цукрові та надмірно солодкі добавки, включно із сиропами та сушеними фруктами, можуть зменшити користь вівсянки і підвищити ризик розвитку хронічних хвороб. Видання Verywell Health виділило шість добавок, яких варто уникати, щоб ваш сніданок залишався здоровим.

Фото: з відкритих джерел

Цукор

Додавання білого чи коричневого цукру швидко підвищує рівень глюкози в крові, що може призвести до набору ваги, цукрового діабету 2 типу та серцево-судинних проблем.

"Замість цукру спробуйте підсолодити вівсянку свіжими ягодами або йогуртом. Якщо ви звикли до солодкого, поступово зменшуйте кількість цукру вдвічі", — радять експерти.

Сиропи

Кленовий та інші солодкі сиропи мають ефект, подібний до рафінованого цукру, підвищуючи ризики ожиріння та хронічних захворювань.

"Для солодкого смаку обирайте стевію — натуральну рослинну альтернативу, яка значно солодша за цукор", — зазначають у виданні.

Карамелізовані горіхи

Попри приємний смак, такі горіхи містять багато цукру та "порожніх" калорій. Краще додавати мигдаль, кеш’ю або волоські горіхи, які багаті білком, клітковиною та корисними жирами.

"Вони підтримують відчуття ситості та містять антиоксиданти, що зменшують запалення", — підкреслюють експерти.

Шоколадні чипси

Ця добавка значно збільшує калорійність і вміст цукру у вівсянці. Альтернатива — невелика кількість какао-порошку або темного шоколаду, який містить антиоксиданти та підтримує здоров’я серця.

Сухофрукти

Хоч вони й популярні, висушені фрукти містять багато цукру і мало води, тому легко переїсти. Експерти радять замість них обирати свіжі фрукти: чорницю, полуницю, нарізані яблука чи вишні.

Незбиране молоко

Жирні молочні продукти збільшують калорійність і вміст цукру у страві. Краще використовувати нежирний йогурт, грецький йогурт або сир.

"Вони додають білок і густоту. Для смаку можна додати корицю або мускатний горіх", — радять фахівці.

Як вже писали "Коментарі", терміни придатності продуктів часто можуть збивати з пантелику, однак вони відображають реальний строк безпечного використання. Коли йдеться про яйця, існують прості методи перевірки їхньої свіжості, навіть якщо дата на упаковці вже минула, зазначає CNET.