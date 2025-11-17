Никогда не добавляйте это к овсянке: эксперты удивили новым предупреждением

Овсянка – это питательный и полезный завтрак, богатый клетчаткой и микронутриентами. Однако польза блюда зависит от того, что вы добавляете по вкусу. Сахарные и чрезмерно сладкие добавки, включая сиропы и сушеные фрукты, могут уменьшить пользу овсянки и повысить риск развития хронических болезней. Издание Verywell Health выделило шесть добавок, которые следует избегать, чтобы ваш завтрак оставался здоровым.

Сахар

Добавление белого или коричневого сахара быстро повышает уровень глюкозы в крови, что может привести к набору веса, сахарному диабету 2 типа и сердечно-сосудистым проблемам.

"Вместо сахара попробуйте подсластить овсянку свежими ягодами или йогуртом. Если вы привыкли к сладкому, постепенно уменьшайте количество сахара вдвое", — советуют эксперты.

Сиропы

Кленовый и другие сладкие сиропы имеют эффект, похожий на рафинированный сахар, повышая риски ожирения и хронических заболеваний.

"Для сладкого вкуса выбирайте стевию — натуральную растительную альтернативу, которая значительно слаще сахара", — отмечают в издании.

Карамелизированные орехи

Несмотря на приятный вкус, такие орехи содержат много сахара и пустых калорий. Лучше добавлять миндаль, кешью или грецкие орехи, которые богаты белком, клетчаткой и полезными жирами.

"Они поддерживают ощущение сытости и содержат антиоксиданты, уменьшающие воспаление", — подчеркивают эксперты.

Шоколадные чипсы

Эта добавка значительно увеличивает калорийность и содержание сахара в овсянке. Альтернатива – небольшое количество какао-порошка или темного шоколада, который содержит антиоксиданты и поддерживает здоровье сердца.

Сухофрукты

Хотя они популярны, высушенные фрукты содержат много сахара и мало воды, поэтому легко переесть. Эксперты советуют вместо них выбирать свежие фрукты: чернику, клубнику, нарезанные яблоки или вишни.

Цельное молоко

Жирные молочные продукты повышают калорийность и содержание сахара в блюде. Лучше использовать нежирный йогурт, греческий йогурт или творог.

"Они добавляют белок и густоту. Для вкуса можно добавить корицу или мускатный орех", – советуют специалисты.

