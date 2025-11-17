logo_ukra

НОВИНИ

Яйця в холодильнику: експерт здивував заявою про нові терміни зберігання

Яйця іноді залишаються придатними до споживання навіть після закінчення терміну придатності

17 листопада 2025, 11:15
Терміни придатності продуктів часто можуть збивати з пантелику, однак вони відображають реальний строк безпечного використання. Коли йдеться про яйця, існують прості методи перевірки їхньої свіжості, навіть якщо дата на упаковці вже минула, зазначає CNET.

Яйця в холодильнику: експерт здивував заявою про нові терміни зберігання

Фото: з відкритих джерел

Експерт із харчових продуктів Закарі Картрайт розповів, скільки часу яйця можна зберігати у холодильнику та як правильно організувати їхнє зберігання.

За даними Міністерства сільського господарства США, свіжі яйця можуть залишатися придатними до вживання протягом 3–5 тижнів у холодильнику. При цьому Картрайт зазначає, що часто вони залишаються безпечними для споживання ще протягом одного-двох тижнів після закінчення терміну придатності, якщо їх тримати у холодильнику.

Для продовження свіжості яйця рекомендують зберігати в оригінальній картонній упаковці гострим кінцем вниз, що допомагає зберегти повітряну камеру зверху та утримати жовток у центрі. Важливо розміщувати їх у найхолоднішій частині холодильника, а не на дверцятах, де температура коливається. Варені яйця у шкаралупі можна зберігати близько тижня.

Яйця також можна заморожувати, але лише після розбиття: збиті яйця або окремо заморожені жовтки та білки зберігаються краще.

"Ви також можете приготувати яєчню або яєчні кульки та заморозити їх на 2–3 місяці. Яйця часто залишаються свіжими значно довше, ніж очікують люди", – додають експерти. 

Для перевірки свіжості перед використанням Картрайт радить провести тест на плавучість. Опустіть яйце в склянку холодної води: якщо воно тоне і лежить на боці, воно придатне до вживання; якщо тоне, але стоїть вертикально – його слід використати швидко; якщо спливає – воно зіпсоване. Важливо перевіряти кожне яйце окремо і звертати увагу на запах після розбивання.

Раніше портал "Коментарі" писав, що насіння гарбуза та соняшника користуються популярністю серед дієтологів завдяки високому вмісту корисних жирів, білка та клітковини, а також приємному смаку 



