Яйца в холодильнике: эксперт удивил заявлением о новых сроках хранения

Сроки годности продуктов могут сбивать с толку, однако они отражают реальный срок безопасного использования. Когда речь идет о яйцах, существуют простые методы проверки их свежести, даже если дата на упаковке уже истекла, отмечает CNET.

Эксперт по пищевым продуктам Закари Картрайт рассказал, сколько времени яйца можно хранить в холодильнике и как правильно организовать их хранение.

По данным Министерства сельского хозяйства США, свежие яйца могут оставаться пригодными к употреблению в течение 3-5 недель в холодильнике. Картрайт отмечает, что часто они остаются безопасными для потребления еще в течение одной-двух недель после окончания срока годности, если их держать в холодильнике.

Для продолжения свежести яйца рекомендуется хранить в оригинальной картонной упаковке острым концом вниз, что помогает сохранить воздушную камеру сверху и удержать желток в центре. Важно размещать их в самой холодной части холодильника, а не на дверце, где температура колеблется. Вареные яйца в скорлупе можно хранить около недели.

Яйца можно замораживать, но только после разбиения: взбитые яйца или отдельно замороженные желтки и белки сохраняются лучше.



"Вы также можете приготовить яичницу или яичные шарики и заморозить их на 2-3 месяца. Яйца часто остаются свежими значительно дольше, чем люди ожидают", — добавляют эксперты.

Для проверки свежести перед использованием Картрайт советует провести тест на плавучесть. Опустите яйцо в стакан холодной воды: если оно тонет и лежит на боку, оно годится к употреблению; если тонет, но стоит вертикально – его следует использовать быстро; если истекает – оно испорчено. Важно проверять каждое яйцо в отдельности и обращать внимание на запах после разбивания.

