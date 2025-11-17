logo

BTC/USD

95536

ETH/USD

3186.76

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Яйца в холодильнике: эксперт удивил заявлением о новых сроках хранения
commentss НОВОСТИ Все новости

Яйца в холодильнике: эксперт удивил заявлением о новых сроках хранения

Яйца иногда остаются пригодными даже после окончания срока годности.

17 ноября 2025, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сроки годности продуктов могут сбивать с толку, однако они отражают реальный срок безопасного использования. Когда речь идет о яйцах, существуют простые методы проверки их свежести, даже если дата на упаковке уже истекла, отмечает CNET.

Яйца в холодильнике: эксперт удивил заявлением о новых сроках хранения

Фото: из открытых источников

Эксперт по пищевым продуктам Закари Картрайт рассказал, сколько времени яйца можно хранить в холодильнике и как правильно организовать их хранение.

По данным Министерства сельского хозяйства США, свежие яйца могут оставаться пригодными к употреблению в течение 3-5 недель в холодильнике. Картрайт отмечает, что часто они остаются безопасными для потребления еще в течение одной-двух недель после окончания срока годности, если их держать в холодильнике.

Для продолжения свежести яйца рекомендуется хранить в оригинальной картонной упаковке острым концом вниз, что помогает сохранить воздушную камеру сверху и удержать желток в центре. Важно размещать их в самой холодной части холодильника, а не на дверце, где температура колеблется. Вареные яйца в скорлупе можно хранить около недели.

Яйца можно замораживать, но только после разбиения: взбитые яйца или отдельно замороженные желтки и белки сохраняются лучше.

"Вы также можете приготовить яичницу или яичные шарики и заморозить их на 2-3 месяца. Яйца часто остаются свежими значительно дольше, чем люди ожидают", — добавляют эксперты.

Для проверки свежести перед использованием Картрайт советует провести тест на плавучесть. Опустите яйцо в стакан холодной воды: если оно тонет и лежит на боку, оно годится к употреблению; если тонет, но стоит вертикально – его следует использовать быстро; если истекает – оно испорчено. Важно проверять каждое яйцо в отдельности и обращать внимание на запах после разбивания.

Ранее портал "Комментарии" писал , что семена тыквы и подсолнечника пользуются популярностью среди диетологов благодаря высокому содержанию полезных жиров, белка и клетчатки, а также приятному вкусу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости