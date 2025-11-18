logo

Здоровье диета и питание Этот суп укрепляет иммунитет и защищает от инфекций: диетологи заинтриговали советом
НОВОСТИ

Этот суп укрепляет иммунитет и защищает от инфекций: диетологи заинтриговали советом

Это блюдо укрепляет защиту от вирусных инфекций в холодный период и способствует естественному очищению организма от токсинов

18 ноября 2025, 07:25
Автор:
Клименко Елена

В период повышенной заболеваемости, когда сезонные простуды и вирусные инфекции особенно активно распространяются, организму необходима поддержка теплыми, питательными и сбалансированными блюдами. Один из самых простых и одновременно полезных вариантов — включить в меню суп, который не просто согревает, но и обеспечивает тело важными витаминами, антиоксидантами и природными компонентами, стимулирующими иммунную систему. Такой суп часто называют своеобразным защитным щитом, ведь он комплексно помогает организму противостоять сезонным инфекциям.

Этот суп укрепляет иммунитет и защищает от инфекций: диетологи заинтриговали советом

Фото: из открытых источников

Самый полезный суп, усиливающий иммунитет и поддерживающий организм в период простуд

Для приготовления этого супа не нужно покупать редкие или дорогостоящие продукты. Основу блюда составляют ингредиенты, давно известные своими лечебными свойствами: чеснок, имбирь, куркума, классические овощи и легкий бульон. Благодаря такому сочетанию суп получается ароматным, питательным и полезным для повседневного употребления.

·          Имбирь – природный компонент, обладающий выраженными антивирусными свойствами. В его составе гингерол, который способствует уменьшению воспаления, согревает и активизирует работу иммунных клеток.

·          Чеснок – одно из самых мощных природных средств против бактерий и вирусов. При измельчении он образует алицин, способный помогать организму быстрее реагировать на инфекционные угрозы.

·          Куркума – натуральный иммуномодулятор. Куркумин в ее составе снимает воспалительные процессы, поддерживает работу мозга и помогает организму восстанавливаться.

·          Овощи – источник витаминов, клетчатки и антиоксидантов. Морковь, лук и сельдерей насыщают блюдо важными микроэлементами и придают ему насыщенный вкус.

Как приготовить суп

Вам понадобится 1 литр легкого куриного или овощного бульона, морковь, луковица, стебли сельдерея, несколько зубчиков чеснока, чайная ложка тертого имбиря, полложки куркумы, соль, перец, немного лимона и любимая зелень.

Сначала доведите бульон до кипения, нарежьте овощи и варите их около десяти минут. Добавьте имбирь с куркумой, а измельченный чеснок положите почти в конце – так сохранятся его полезные свойства. Завершите казнь небольшим количеством лимонного сока и свежей зеленью.

Польза от регулярного употребления

Такой суп помогает укрепить естественную иммунную защиту, снижает риск сезонных инфекций, улучшает пищеварение, поддерживает энергетический баланс и способствует более быстрому восстановлению организма.

Ранее "Комментарии" писали, что овсянка — это питательный и полезный завтрак, богатый клетчаткой и микронутриентами. Однако польза блюда зависит от того, что вы добавляете по вкусу. Сахарные и чрезмерно сладкие добавки, включая сиропы и сушеные фрукты, могут уменьшить пользу овсянки и повысить риск развития хронических болезней.



