Неожиданная опасность: эксперты поразили заявлением о еде, которая разрушает сосуды каждый день
Неожиданная опасность: эксперты поразили заявлением о еде, которая разрушает сосуды каждый день

Фастфуд, магазинная выпечка и снеки содержат трансжиры, повышающие "плохой" и снижающие "полезный" холестерин.

18 ноября 2025, 08:40
Ежедневное питание оказывает непосредственное влияние на наше здоровье. Неправильная пища способна не только усугублять фигуру, но и серьезно повреждать органы, особенно сердце и сосуды. Состояние сердечно-сосудистой системы определяет качество жизни, поэтому важно знать, какие продукты следует ограничить или исключить.

Неожиданная опасность: эксперты поразили заявлением о еде, которая разрушает сосуды каждый день

Фото: из открытых источников

Сахар – один из главных врагов сердца. Чрезмерное количество глюкозы разрушает сосуды и повышает риск атеросклероза. Лучше заменить его натуральными продуктами: мед помогает укрепить сердечную мышцу и стенки сосудов; свежие ягоды, такие как виноград, клубника или черешня, содержат клетчатку, смягчающую негативное влияние сахара; сухофрукты (курага, финики, изюм) очищают кровь и снижают уровень холестерина; а горький шоколад благодаря эпикатехину улучшает состояние сосудов, нормализует давление и повышает чувствительность к инсулину.

Алкоголь повышает свертываемость крови, заставляя сердце работать интенсивнее, что увеличивает давление и частоту пульса. Кроме того, он ухудшает обмен веществ и делает сердечную ткань менее эластичной, повышая риск инфаркта и атеросклероза.

Соль в избытке вызывает спазмы сердечной мышцы и перегружает миокард, повышая риск сердечных приступов.

Переработанные промышленные продукты – колбасы, сосиски, чипсы, сухари, выпечка, конфеты – содержат трансжиры, консерванты и канцерогены, разрушающие сосуды. Также следует ограничить белый рис, макароны и картофель, особенно в виде пюре, быстро повышающего уровень сахара. Альтернатива – картофель в мундире или цельнозерновой крупе.

Следуя этим простым правилам, можно поддержать сердечно-сосудистую систему, снизить риск инфарктов и атеросклероза, а также улучшить общее состояние организма. Помните: здоровье сердца начинается с вашей тарелки.

Как уже писали "Комментарии", в период повышенной заболеваемости, когда сезонные простуды и вирусные инфекции особенно активно распространяются, организму нужна поддержка теплыми, питательными и сбалансированными блюдами.  



