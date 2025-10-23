Негайно зверніться до лікаря, якщо один симптом Covid тримається понад 5 днів

Восени до сезонних хвороб (застуди та грипу) уже кілька років поспіль додається і Covid. І хоча темпи поширення Covid не загрозливі, лікарі радять терміново звернутися за медичною допомогою, якщо один характерний симптом тримається протягом 5 днів і більше.

COVID-19. Ілюстративне фото

У Національній службі охорони здоров'я (Велика Британія) зазначила, що цей симптом сигналізує про більш серйозні випадки захворювання, пише видання Mirror. Людям радять терміново звернутися до лікаря, якщо у них або дитини протягом п'яти днів або довше тримається висока температура і вона не спадає після прийому парацетамолу.

Високою температурою, як пише видання, вважається 38°C або вище — можна помітити, що при такому стані груди або спина гарячіші, ніж зазвичай.

“Лихоманка також може призвести до тремтіння, пітливості, почервоніння шкіри”, — йдеться у повідомленні.

Також людям варто звернутися до лікаря, якщо:

стурбовані через симптоми Covid,

симптоми Covid не покращуються або навіть погіршуються,

з'явилися інші ознаки захворювання, такі як висип, втрата апетиту або відчуття слабкості,

у дитини віком до 3 місяців температура 38°C або вище,

у дитини віком від 3 до 6 місяців температура 39°C або вище.

Окрім високої температури, симптоми Covid можуть включати:

новий, безперервний кашель — сильний кашель протягом понад годину або три чи більше епізодів кашлю протягом 24 годин,

втрата або зміна нюху чи смаку,

задишка,

відчуття втоми або виснаження,

біль у тілі,

головний біль,

біль у горлі,

закладений ніс або нежить,

втрата апетиту,

діарея.

Лікарі наголошують, що більшість симптомів зникають протягом кількох тижнів, однак повне одужання може зайняти більше часу.

