Негайно зверніться до лікаря, якщо один симптом Covid тримається понад 5 днів
commentss НОВИНИ Всі новини

Негайно зверніться до лікаря, якщо один симптом Covid тримається понад 5 днів

Якщо один загрозливий симптом Covid тримається протягом 5 днів, лікарі радять негайно звернутися за медичною допомогою

23 жовтня 2025, 01:05
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Восени до сезонних хвороб (застуди та грипу) уже кілька років поспіль додається і Covid. І хоча темпи поширення Covid не загрозливі, лікарі радять терміново звернутися за медичною допомогою, якщо один характерний симптом тримається протягом 5 днів і більше. 

COVID-19. Ілюстративне фото

У Національній службі охорони здоров'я (Велика Британія) зазначила, що цей симптом сигналізує про більш серйозні випадки захворювання, пише видання Mirror. Людям радять терміново звернутися до лікаря, якщо у них або дитини протягом п'яти днів або довше тримається висока температура і вона не спадає після прийому парацетамолу. 

Високою температурою, як пише видання, вважається 38°C або вище — можна помітити, що при такому стані груди або спина гарячіші, ніж зазвичай.

“Лихоманка також може призвести до тремтіння, пітливості, почервоніння шкіри”, — йдеться у повідомленні. 

Також людям варто звернутися до лікаря, якщо:

  • стурбовані через симптоми Covid,

  • симптоми Covid  не покращуються або навіть погіршуються, 

  • з'явилися інші ознаки захворювання, такі як висип, втрата апетиту або відчуття слабкості,

  • у дитини віком до 3 місяців температура 38°C або вище, 

  • у дитини віком від 3 до 6 місяців температура 39°C або вище.

Окрім високої температури, симптоми Covid можуть включати:

  • новий, безперервний кашель — сильний кашель протягом понад годину або три чи більше епізодів кашлю протягом 24 годин,

  • втрата або зміна нюху чи смаку,

  • задишка,

  • відчуття втоми або виснаження,

  • біль у тілі,

  • головний біль,

  • біль у горлі,

  • закладений ніс або нежить,

  • втрата апетиту,

  • діарея.

Лікарі наголошують, що більшість симптомів зникають протягом кількох тижнів, однак повне одужання може зайняти більше часу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про симптом Covid, який може залишитися після одужання на все життя.




Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/nhs-warns-call-111-you-36106611
