Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Немедленно обратитесь к врачу, если один симптом Covid держится более 5 дней
commentss НОВОСТИ Все новости

Немедленно обратитесь к врачу, если один симптом Covid держится более 5 дней

Если один угрожающий симптом Covid держится в течение 5 дней, врачи советуют немедленно обратиться за медицинской помощью

23 октября 2025, 01:05
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Осенью к сезонным болезням (простуда и грипп) уже несколько лет подряд добавляется и Covid. И хотя темпы распространения Covid не угрожающие, врачи советуют срочно обратиться за медицинской помощью, если один характерный симптом держится в течение 5 дней и больше.

Немедленно обратитесь к врачу, если один симптом Covid держится более 5 дней

COVID-19. Иллюстративное фото

В Национальной службе здравоохранения (Великобритания) отметила, что этот симптом сигнализирует о более серьезных случаях заболевания, пишет издание Mirror. Людям советуют срочно обратиться к врачу, если у них или ребенка в течение пяти дней или дольше держится высокая температура и она не спадает после приема парацетамола.

Высокой температурой, как пишет издание, считается 38°C или выше — можно заметить, что при таком состоянии грудь или спина горячее обычного.

"Лихорадка также может привести к дрожанию, потливости, покраснению кожи", — говорится в сообщении.

Также людям следует обратиться к врачу, если:

  • озабочены из-за симптомов Covid,

  • симптомы Covid не улучшаются или даже ухудшаются,

  • появились другие признаки заболевания, такие как сыпь, потеря аппетита или чувство слабости,

  • у ребенка в возрасте до 3 месяцев температура 38°C или выше,

  • у ребенка от 3 до 6 месяцев температура 39°C или выше.

Помимо высокой температуры, симптомы Covid могут включать:

  • новый, непрерывный кашель — сильный кашель в течение более часа или трех или более эпизодов кашля в течение 24 часов,

  • потеря или изменение обоняния или вкуса,

  • одышка,

  • ощущение усталости или истощение,

  • боль в теле,

  • головная боль,

  • боль в горле,

  • заложен нос или насморк,

  • потеря аппетита,

  • диарея.

Врачи отмечают, что большинство симптомов исчезают в течение нескольких недель, однако полное выздоровление может занять больше времени.

Напомним: портал "Комментарии" писал о симптоме Covid, который может остаться после выздоровления на всю жизнь.




Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/nhs-warns-call-111-you-36106611
