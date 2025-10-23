Немедленно обратитесь к врачу, если один симптом Covid держится более 5 дней

Рубрики
Осенью к сезонным болезням (простуда и грипп) уже несколько лет подряд добавляется и Covid. И хотя темпы распространения Covid не угрожающие, врачи советуют срочно обратиться за медицинской помощью, если один характерный симптом держится в течение 5 дней и больше.
COVID-19. Иллюстративное фото
В Национальной службе здравоохранения (Великобритания) отметила, что этот симптом сигнализирует о более серьезных случаях заболевания, пишет издание Mirror. Людям советуют срочно обратиться к врачу, если у них или ребенка в течение пяти дней или дольше держится высокая температура и она не спадает после приема парацетамола.
Высокой температурой, как пишет издание, считается 38°C или выше — можно заметить, что при таком состоянии грудь или спина горячее обычного.
Также людям следует обратиться к врачу, если:
озабочены из-за симптомов Covid,
симптомы Covid не улучшаются или даже ухудшаются,
появились другие признаки заболевания, такие как сыпь, потеря аппетита или чувство слабости,
у ребенка в возрасте до 3 месяцев температура 38°C или выше,
у ребенка от 3 до 6 месяцев температура 39°C или выше.
Помимо высокой температуры, симптомы Covid могут включать:
новый, непрерывный кашель — сильный кашель в течение более часа или трех или более эпизодов кашля в течение 24 часов,
потеря или изменение обоняния или вкуса,
одышка,
ощущение усталости или истощение,
боль в теле,
головная боль,
боль в горле,
заложен нос или насморк,
потеря аппетита,
диарея.
Врачи отмечают, что большинство симптомов исчезают в течение нескольких недель, однако полное выздоровление может занять больше времени.
