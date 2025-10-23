Немедленно обратитесь к врачу, если один симптом Covid держится более 5 дней

Осенью к сезонным болезням (простуда и грипп) уже несколько лет подряд добавляется и Covid. И хотя темпы распространения Covid не угрожающие, врачи советуют срочно обратиться за медицинской помощью, если один характерный симптом держится в течение 5 дней и больше.

COVID-19. Иллюстративное фото

В Национальной службе здравоохранения (Великобритания) отметила, что этот симптом сигнализирует о более серьезных случаях заболевания, пишет издание Mirror. Людям советуют срочно обратиться к врачу, если у них или ребенка в течение пяти дней или дольше держится высокая температура и она не спадает после приема парацетамола.

Высокой температурой, как пишет издание, считается 38°C или выше — можно заметить, что при таком состоянии грудь или спина горячее обычного.

"Лихорадка также может привести к дрожанию, потливости, покраснению кожи", — говорится в сообщении.

Также людям следует обратиться к врачу, если:

озабочены из-за симптомов Covid,

симптомы Covid не улучшаются или даже ухудшаются,

появились другие признаки заболевания, такие как сыпь, потеря аппетита или чувство слабости,

у ребенка в возрасте до 3 месяцев температура 38°C или выше,

у ребенка от 3 до 6 месяцев температура 39°C или выше.

Помимо высокой температуры, симптомы Covid могут включать:

новый, непрерывный кашель — сильный кашель в течение более часа или трех или более эпизодов кашля в течение 24 часов,

потеря или изменение обоняния или вкуса,

одышка,

ощущение усталости или истощение,

боль в теле,

головная боль,

боль в горле,

заложен нос или насморк,

потеря аппетита,

диарея.

Врачи отмечают, что большинство симптомов исчезают в течение нескольких недель, однако полное выздоровление может занять больше времени.

Напомним: портал "Комментарии" писал о симптоме Covid, который может остаться после выздоровления на всю жизнь.



