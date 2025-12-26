logo_ukra

Небезпека від вживання цих ліків більша, ніж здається: термінове застереження вражає
Небезпека від вживання цих ліків більша, ніж здається: термінове застереження вражає

Не варто вживати таблетки після закінчення терміну придатності, оскільки їхній хімічний склад може змінитися і знизити ефективність лікування

26 грудня 2025, 10:40
Після завершення терміну придатності більшість медикаментів втрачають свою ефективність, а деякі стають небезпечними для здоров’я. Особливо це стосується життєво важливих препаратів, таких як інсулін, нітрогліцерин або антигістамінні засоби, де навіть незначне зниження активності може призвести до серйозних наслідків.

Небезпека від вживання цих ліків більша, ніж здається: термінове застереження вражає

Фото: з відкритих джерел

Дізнатися термін придатності ліків нескладно: він вказаний на упаковці виробника, а також на ампулах, блістерах, флаконах, супозиторіях та інших формах випуску. Виробники також обов’язково зазначають умови зберігання, дотримання яких критично для збереження властивостей препарату. Недотримання температурного режиму або вплив світла і вологи може призвести до того, що медикамент стане непридатним ще до закінчення офіційного терміну.

Деякі ліки не тільки втрачають ефективність після закінчення терміну придатності, але й можуть становити загрозу. До них належать: інсулін та гормональні препарати, необхідні для контролю цукрового діабету; нітрогліцерин, що може втратити здатність допомагати при стенокардії; епінефрин (EpiPen), де зниження дії може бути фатальним під час важких алергічних реакцій; вакцини та інші біопрепарати, які надзвичайно чутливі до умов зберігання; очні краплі та засоби для контактних лінз, у яких з часом втрачається стерильність; рідкі антибіотики, сиропи та розчини, що деградують і швидше втрачають активність.

Вживання прострочених препаратів може спричинити серйозні наслідки: отруєння, алергічні реакції, загострення захворювань, які вони мали лікувати. Нанесення протермінованих мазей може викликати подразнення шкіри, алергію або навіть хімічний опік, а використання прострочених очних крапель загрожує інфекціями через втрату дії консервантів. Антибіотики, які втратили активність, не тільки не лікують, але й сприяють розвитку стійкості бактерій.

Портал "Коментарі" вже писав, що контроль артеріального тиску є одним із ключових чинників довголіття та гарного самопочуття. Хронічно підвищений тиск значно збільшує ймовірність розвитку серцево-судинних хвороб і з часом може шкодити життєво важливим органам, передусім серцю.  



