Опасность от употребления этого лекарства больше, чем кажется: срочная оговорка поражает

Не следует употреблять таблетки по истечении срока годности, поскольку их химический состав может измениться и снизить эффективность лечения.

По истечении срока годности большинство медикаментов теряют свою эффективность, а некоторые становятся опасными для здоровья. Особенно это касается жизненно важных препаратов, таких как инсулин, нитроглицерин или антигистаминные средства, где даже незначительное снижение активности может привести к серьезным последствиям.

Узнать срок годности лекарства несложно: он указан на упаковке производителя, а также на ампулах, блистерах, флаконах, суппозиториях и других формах выпуска. Производители также обязательно указывают условия хранения, соблюдение которых критично для сохранения свойств препарата. Несоблюдение температурного режима или воздействие света и влаги может привести к тому, что медикамент станет непригодным еще до окончания официального срока.

Некоторые лекарства не только теряют эффективность по истечении срока годности, но и могут представлять угрозу. К ним относятся инсулин и гормональные препараты, необходимые для контроля сахарного диабета; нитроглицерин, что может утратить способность помогать при стенокардии; эпинефрин (EpiPen), где снижение действия может быть роковым во время тяжелых аллергических реакций; вакцины и другие биопрепараты, чрезвычайно чувствительные к условиям хранения; глазные капли и средства для контактных линз, у которых со временем теряется стерильность; жидкие антибиотики, сиропы и деградирующие растворы, которые быстрее теряют активность.

Употребление просроченных препаратов может повлечь за собой серьезные последствия: отравление, аллергические реакции, обострение заболеваний, которые они должны лечить. Нанесение просроченных мазей может вызвать раздражение кожи, аллергию или даже химический ожог, а использование просроченных глазных капель чревато инфекциями из-за потери действия консервантов. Утратившие активность антибиотики не только не лечат, но и способствуют развитию стойкости бактерий.

