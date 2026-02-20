Небезпечний дефіцит: як брак цього вітаміну руйнує мозок і тіло

Здоров’я літніх людей безпосередньо залежить від достатнього рівня мікроелементів у організмі. Недавнє дослідження ірландських вчених показало, що дефіцит лише одного вітаміну здатен суттєво погіршити якість життя пенсіонерів і значно підвищити ризик розвитку серйозної депресії.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначають фахівці, нестача цієї речовини у раціоні або через недостатнє використання добавок провокує каскад негативних змін у організмі, що проявляються хронічною втомою, проблемами з травленням та погіршенням фізичного та психічного стану.

Ключовим елементом у дослідженні став вітамін B12. Він відіграє фундаментальну роль у нормальному функціонуванні організму: забезпечує формування червоних кров’яних тілець, підтримує роботу нервової системи та сприяє синтезу ДНК. Науковці підкреслюють, що тривала нестача B12, яка триває понад чотири роки, збільшує ризик розвитку клінічної депресії у людей похилого віку більш ніж на 50%.

Проблема у тому, що дефіцит B12 часто маскується під загальні ознаки старіння. Серед перших симптомів виділяють постійну втому, слабкість, зниження апетиту, втрату ваги та порушення травлення. Згодом у пацієнтів можуть виникати серйозні неврологічні порушення: дезорієнтація в просторі, зниження пам’яті та підвищений ризик деменції.

Одним із найнебезпечніших наслідків нестачі B12 є анемія, яка часто супроводжується дефіцитом інших вітамінів групи B, включаючи фолієву кислоту. Лікарі наголошують, що профілактика та своєчасне заповнення цих речовин допомагає уникнути незворотних змін у мозку та нервових тканинах.

Літні люди особливо вразливі до дефіциту B12 через фізіологічні зміни в шлунково-кишковому тракті. З віком вироблення соляної кислоти у шлунку зменшується, що ускладнює розщеплення білків і вивільнення вітаміну з продуктів харчування. Через це організм літніх людей потребує або спеціальних добавок, або адаптації раціону для підтримки нормального рівня B12.

